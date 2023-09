Agosto batió el récord de días por encima de 40 grados en Jerez

El mes de agosto ha sido especialmente cálido en este 2023. Las altas temperaturas se han hecho notar en este mes, que ha traído dos olas de calor importantes, una en la segunda semana y otra en la cuarta. Es más, el pasado día 25, Jerez marcó la temperatura más alta de toda España, alcanzando los 44,1 grados, y quedándose a escasamente un grado del máximo histórico, que data de 1 de agosto de 2003 cuando se llegó a los 45,1 grados.

Pero lo realmente duro de este pasado mes radica sobre todo en que, por primera vez, en los últimos diez años, se han superado los 40 grados hasta en 12 ocasiones. Para comprender la magnitud de esta cifra debemos retrasarnos en el tiempo hasta 2017 y 2018, dos años que también fueron especialmente calurosos, pero que, por contra, sólo tuvieron 5 y 6 días, respectivamente, con más de 40 grados.

Dentro de el soporífero mes destacan también los siete días seguidos en los que el termómetro superó los 40 grados. En concreto fueron el día 19 de agosto (40,5); el 20 (43,1); el 21 de agosto (41,4); 22 (40,2), 23 de agosto (40,4), 24 (42,1) y el citado 25 de agosto con 44,1.

Esta circunstancia que provocado que agosto de 2023 haya batido el récord en cuanto a la temperatura máxima media, que se ha quedado en 37,9 grados.

Este hecho ha provocado que la temperatura media en este mes de agosto haya alcanzado los 34 grados, es decir, ha habido una anomalía de siete grados, ya que la media normal en este mes en Jerez es de 26,8. No obstante, no ha sido el agosto más caluroso, toda vez que los primeros y los últimos días del mes, en los que las temperaturas no fueron mucho más allá de los treinta grados, han hecho que la media baje. El año más caluroso, por contra, data de 2010 cuando la media alcanzó los 28.7 grados.