Las agresiones a los médicos se duplican en un año: más en Atención Primaria y a doctoras jóvenes

En 2025 el Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) registró 52 comunicaciones de colegiados por agresión física o verbal en el ejercicio de su labor asistencial por parte de pacientes, familiares o acompañantes. Esta estadística casi duplica las 28 agresiones comunicadas en 2024. Las discrepancias con la atención recibida han vuelto a ser el principal detonante de la violencia contra los profesionales médicos en la provincia, que han presentado 30 denuncias por esta causa, seguida a distancia por el tiempo en la atención, que está detrás de 18 comunicaciones por agresión.

31 de las agresiones denunciadas se produjeron en la Atención Primaria y 18 de ellas se dieron en el ámbito de la atención hospitalaria. El pasado mes de diciembre, se produjeron en Jerez -al menos que se hicieran públicas-, tres agresiones a sanitarios en dos centros de salud (Jerez Centro y La Milagrosa). Y en febrero de 2025, fueron tres las agresiones que se conocieron en la Atención Primaria: La Milagrosa, Jerez Centro y La Serrana. En el ámbito hospitalario y durante 2025 una de las agresiones más llamativas se produjo en mayo cuando agredieron e increparon a una neumóloga mientras tenía un descanso en la cafetería.

La vicesecretaria y coordinadora contra agresiones del COMCADIZ, Pilar Moreno, lamenta que “hemos pasado de los aplausos en la pandemia a casi duplicar las agresiones a los médicos en un año. Es inadmisible”.

34 de las 52 agresiones denunciadas tuvieron como víctima a una médica, mayoritariamente por debajo de los 35 años de edad, profesional de Atención Primaria y que recibe sobre todo amenazas y coacciones, seguidas de insultos y vejaciones. Cabe recordar que, por ejemplo, durante 2025 dos pediatras del centro de salud de La Serrana fueron agredidas física y verbalmente. De hecho, tras el último suceso, y coincidiendo con el periodo estival, el centro de salud se quedó sin atención pediátrica. “Estas agresiones ya no sólo repercute en la persona agredida, que puede causar baja o incluso el abandono del ejercicio, sino que también repercute en la sociedad, porque se deteriora mucho la relación médico-paciente, y a la propia atención sanitaria”, subraya Moreno.

“Estas agresiones son sólo las que conocemos, pero se producen muchísimas más. El médico tiene tendencia a normalizar y aguantar, pero la violencia es intolerable”, añade la doctora, remarcando que “ante cualquier agresión, ya sea física o verbal mediante la amenaza o el insulto, es necesario que el profesional denuncie y acuda al Colegio de Médicos”.

La tipología de quien agrede responde a un paciente programado -ligeramente por encima del paciente no programado y del acompañante- y que en dos tercios de los casos no supera los 40 años de edad. “La principal causa por la que salta la agresión es por estar en discrepancia con lo que el facultativo ha decidido. La segunda causa es estar en desacuerdo con una baja laboral y la tercera es con el tema de las recetas. Muchas veces el paciente llega a consulta creyendo saber lo que tiene, tras consultar en internet, y reclamando lo que quiere”, informa Moreno.

El pasado mes de enero el Colegio de Médicos de Cádiz lanzaba una campaña que, bajo el lema ‘Ante Agresiones Actúa’, ponía el énfasis en la importancia de denunciar cualquier agresión pues este es el dispositivo por el que el COMCADIZ puede poner en marcha la defensa y también los mecanismos de acompañamiento, respaldo y orientación del médico agredido.

El Colegio considera imprescindible seguir manteniendo y reforzando las líneas de colaboración y coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad mediante un canal de comunicación directo y permanentemente activo que se centraliza en el Equipo Nacional del Interlocutor Policial Sanitario, a través del cual se asesora a los profesionales de la salud sobre prevención en materia de seguridad.