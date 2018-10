Los agricultores de la provincia empiezan a cobrar las ayudas de la PAC

Los agricultores de la provincia están de enhorabuena. La Consejería de Agricultura vuelve a insuflar un balón de oxígeno al sector con el anticipo de la PAC, que ya han comenzado a percibir los profesionales del campo. A Asaja-Cádiz no le duelen prendas en reconocer el acierto de esta medida tras el anuncio del inicio del pago anticipado del 50% de las ayudas directas de la Política Agrícola Común 2018 para Andalucía, motivo por el que agradece tanto a la Consejería como a la Dirección General de Ayudas Directas y Mercados su trabajo para que, un año más, los profesionales del campo puedan seguir adelante con su actividad.

El anticipo de las ayudas, herramienta prevista por la Comisión Europea para aportar liquidez a los agricultores y ganaderos, será este año del 50% frente al 70% del año anterior, en el que se aumentó el porcentaje para mitigar los estragos de la sequía. El adelanto se corresponde en esta ocasión con el Pago Básico, el Pago Verde y los llamados regímenes acoplados de la producción, indica Asaja en un comunicado, en el que detalla que el resto de los pagos directos de la campaña 2018 se abonarán a partir del 1 de diciembre.

La patronal agraria destaca igualmente como grandes novedades del anticipo de este año el incremento de la ayuda destinada a la incorporación de los jóvenes, la “piedra angular en el futuro del sector”; y la incorporación por primera vez en el adelanto de la ayuda asociada a las explotaciones de ganado ovino y caprino.

“Es de bien nacido ser agradecido, y en esta cuestión en concreto. la Consejería actúa diligentemente y me consta que con mucho esfuerzo y coordinación, por lo que no me cabe más que dar la enhorabuena y esperar que todos los abonos se desarrollen en tiempo y forma”, comenta el presidente de Asaja-Cádiz, Pedro Gallardo, no sin recordar que Andalucía, por tercer año consecutivo, se sitúa a la cabeza de las comunidades autónomos a la hora de pagar a los profesionales del campo.

La PAC sigue siendo importante para los agricultores y ganaderos, motivo por el que Asaja-Cádiz, considera “muy meritorio” el trabajo de la Consejería y la Dirección General de Ayudas Directas y Mercado, que ha conseguido, desde su inicio en febrero, un desarrollo sin incidencias importantes.

Por supuesto, la asociación agradece la confianza que han depositado un gran número de agricultores y ganaderos en Asaja-Cádiz, realizando la tramitación de sus ayudas a través de su Departamento de Ayudas que, un año más, está realizado un trabajo digno de alabanza, añade la nota informativa.