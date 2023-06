El jerezano Castilla-Ávila dirige en Salzburgo el simposio sobre Microtonalidad y Música 'Ekmelica'

La ciudad de Salzburgo acoge hasta el 2 de julio el simposio bienal sobre Microtonalidad y Música 'Ekmelica', que dirige el compositor y guitarrista jerezano Agustín Castilla-Ávila, uno de los más importantes y comprometidos defensores de la música microtonal como presidente además de la International Ekmelic Music Society. Especialistas en microtonalidad de 16 países se reúnen en la ciudad austriaca desde el pasado 28 de junio para presentar conferencias y conferencias-recitales.

Desde 2015, Castilla-Ávila dirige en el Mozarteum de Salzburgo el simposio bienal 'Microtonos: lo pequeño es hermoso', que ha organizado para este año, entre otras muchas actividades, cuatro conciertos protagonizados por el cuarteto ucraniano Kharkiv Guitar Quartet, el acordeonista danés Bjarke Mogensen (30 de junio, a las 20:00), el guitarrista estadounidense John Schneider, y el violinista austriaco Frank Erik Stadler (2 de julio, a las 17:00) acompañado por una orquesta de 'amigos ekcmelianos' que interpretarán obras ya conocidas de compositores como Franz Richter Herf, Violeta Dinescu, Johannes Kotschy y Siegfried Steinkogler, además de estrenos mundiales a cargo de Ulf-Diether Soyka –Alien-Mikroetüden, op. 2/77 (2021)–, Tomaž Svete –Sonata no. 2, 'Silhouettes' (2018)–, Johnny Reinhard –'A Story to tell' (2021)– y el propio Agustín Castilla-Ávila –'Quasi piano' (2023), una obra para seis guitarras tocadas como si fueran un solo piano por la pianista ilerdense, pero residente en Austria, Jordina Millà (Balaguer, 1984)–. El 30 de junio, además, se presentará el cuarto volumen del libro 'Microtones: Small is Beautiful', según minimalismore.es.

Sociedad Internacional de Música Ekmelic

La Sociedad Internacional de Música Ekmelic fue fundada en 1981 por Franz Richter Herf y Rolf Maedel y tiene su sede en Salzburgo. La Música Ekmelic desarrollada por los dos profesores había convertido a Salzburgo en un nuevo centro de música microtonal, de ahí la necesidad de coordinar futuras actividades artísticas y científicas en forma de sociedad.

De acuerdo con sus estatutos, la sociedad promueve la difusión de la música microtonal, especialmente en el sistema tonal Ekmelic de 72 pasos, organizando conciertos, conferencias y simposios, publicando e imprimiendo composiciones Ekmelic y apoyando el trabajo de investigación sobre microtonalidad y Ekmelik. Mantiene vínculos con otras organizaciones en todo el mundo que trabajan en el campo de la música microtonal.

Cuenta Castilla-Ávila que Franz Richter Herf y otros compositores de nuestra sociedad amaban el sistema tonal ekmelic de 72 notas. El término "ekmelic" proviene de la antigua teoría musical griega: "ek mélos" significa "fuera de la fila". Se usaba para designar tonos que no estaban contenidos en el antiguo sistema tonal griego. El término se usa con el mismo significado hoy en día: la música ekmelica usa tonos finamente organizados que se encuentran entre los doce semitonos de nuestro sistema tonal templado tradicional y, por lo tanto, están fuera de nuestros hábitos de escucha. Debido al término "ekmelic" de la Sociedad Internacional de Música Ekmelicy el simposio 'Microtones: Small is Beautiful', Salzburgo se ha convertido en un centro internacional muy importante para la microtonalidad.