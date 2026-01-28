El ajedrez alcanza una cifra mágica en el XXI Open El Altillo International School

El Altillo International School fue escenario de un auténtico hito deportivo y educativo el pasado sábado al reunir a 200 jugadores de ajedrez en un solo día de competición, una cifra tan simbólica como extraordinaria que confirma la consolidación del Open El Altillo International School como uno de los grandes referentes del calendario ajedrecístico andaluz.

Una edición histórica en la que, además, se disputaron cuatro torneos simultáneos, destacando de manera especial la amplísima presencia de jugadoras femeninas, reflejo del crecimiento sostenido del ajedrez femenino y del firme compromiso con la igualdad dentro del deporte‑ciencia por excelencia.

El Open Internacional ofreció una competición de altísimo nivel, con un podio de enorme prestigio. El título fue para Cristian Silva (Peña Isleña), Maestro de la Federación Internacional; la segunda plaza la ocupó Carlos S. Matamoros (Círculo de Ajedrez de Coín), Gran Maestro de Ecuador y ganador de las dos primeras ediciones; y el tercer puesto fue para Daniel Hugo Cámpora (Oromana), Gran Maestro y auténtica leyenda viva del ajedrez, vencedor en cinco ediciones. El galardón a la mejor actuación femenina recayó en la Maestra Internacional Paloma Gutiérrez (Málaga). Por parte del centro organizador, Alberto Escobar fue el jugador mejor clasificado de El Altillo International School, defendiendo con brillantez los colores del colegio anfitrión.

En el Sub1600 volvió a poner de manifiesto la excelente salud de la cantera andaluza. El triunfo fue para Darío Sánchez (Peña Isleña), seguido de Juan Merino (Peña Alfil) y Antonio Leal (Conil). La distinción a la mejor jugadora del cuadro fue para Patricia Domínguez (Shahmat), mientras que José María Pedregal se convirtió en el ajedrecista de El Altillo International School mejor situado en esta categoría.

Tanto el Open Internacional como el Sub1600 se disputaron por sistema suizo a ocho rondas, con un ritmo de juego de 12 minutos más 3 segundos por jugada, partidas de aproximadamente 30 minutos y un horario continuado de 10:00 a 18:00 horas. La jornada incluyó un descanso de hora y media, durante el cual los participantes disfrutaron de una excelente comida gracias a la colaboración de Aramark y recibieron obsequios de las entidades colaboradoras. Los torneos de promoción para los más jóvenes se desarrollaron a siete rondas, con el mismo ritmo de juego y un horario de 10:00 a 17:00 horas.

El Altillo International School es pionero en la introducción del ajedrez como asignatura curricular, una apuesta educativa que se mantiene desde hace más de dos décadas por los beneficios formativos y cognitivos que aporta.

El torneo Junior Sub14 AJEDUCA dejó momentos de enorme emoción. Alba Fernández (Ruy López Chiclana) se proclamó campeona absoluta y ganadora, mientras que Gonzalo Gutiérrez (Ruy López Chiclana) fue el primer clasificado masculino. El tercer puesto correspondió a Pepe Castaño. La mejor actuación entre el alumnado de El Altillo fue la de Rodrigo Sánchez.

En el entrañable y competitivo Sub08 AJEDUCA, destinado a niños y niñas de entre 5 y 8 años, el ajedrez volvió a demostrar que no hay edad para pensar en grande. Diana Matamoros (Victoria de Málaga) se alzó como campeona absoluta, seguida de Darío Montedeoca (Sierra de Cádiz), primer clasificado masculino, y Carlos Rodríguez (Ruy López Chiclana). El mejor resultado entre los representantes de El Altillo fue para Mauricio Pacheco.

La jornada contó con el respaldo de los mismos patrocinadores que en ediciones anteriores, reflejo de la confianza renovada en un proyecto sólido y coherente, con el patrocinio de Aramark, Rico Bus y Eureda Textil, y la colaboración de la Federación Andaluza de Ajedrez, la Delegación Gaditana de Ajedrez, Halcón Viajes, Vistalegre Solutions y AJEDUCA 'Ajedrez y Educación'.

Generaciones enteras compartiendo silencios, miradas y pensamientos estratégicos volvieron a convertir esta cita en una auténtica fiesta del ajedrez. Un éxito deportivo y social que refuerza el compromiso de El Altillo International School con la formación y el desarrollo integral a través del ajedrez