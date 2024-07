Álbum de fotos

Jerez/Esto de ir rebuscando de un sitio a otro siempre depara sorpresas, como los recientes hallazgos en los archivos del Consejo Regulador, donde se guarda parte de la colección del bibliófilo Soto Molina, además de los que con el tiempo ha ido adquiriendo la propia institución.

Otro lugar por donde nos movemos los 'ratones de bibliotecas' es en el Archivo Histórico Provincial, dirigido en la actualidad por el jerezano Santiago Saborido.

Cuando el diario La Voz del Sur cerró definitivamente el 31 de marzo de 1984 las carpetas donde se conservaba parte del material gráfico de las últimas décadas pasaron a dicha institución provincial. Se rescató los restos de aquel naufragio anunciado.

Ante los responsables hemos insistido que se hace necesaria una mejor organización y clasificación de las fotos: concretar los datos de lugares, fechas y personas que ellas aparecen. El paso del tiempo juega a la contra a la hora de hacer este trabajo.

Hoy comentaremos algunos de ellos... y otros.

Botas con músicos

González Byass conserva con esmero las firmas de las importantes personalidades que pasaron por sus bodegas, unas sobre el papel en los libros de visitas, otras estampadas con tiza sobre la madera del frontal de las botas.

Bota firmada por Pablo Sarasate, 1880.

De estas últimas hay un grupo que destaca por estar dedicadas a músicos nacionales de primer orden

De finales del XIX hay que nombrar al virtuoso del violín, Pablo Sarasate (1844-1908), el 4 de mayo de 1880. Tal fue su impacto que el bodeguero Juan Pedro Simó le dedicó una etiqueta mostrando un retrato de perfil del músico.

Firma de Julián Gayarre, 1885.

Algo similar ocurrió con el cantante Julián Gayarre (1844-1890), considerado 'el mejor tenor de su época', cuya bota es rubricada el 29 de abril de 1885. Unos años más tarde, el también bodeguero jerezano Juan Jurado recibirá una breve carta de su puño y letra fechada en Madrid el 8 de abril de 1889: 'Sr. D. Manuel Jurado. Muy Sr. Mío. Acepto con gusto la dedicatoria del 'vino jerezano' hecho en mi nombre por lo que le doy las gracias más expresivas. Mande lo que guste a su afectísimo amigo'.

La etiqueta del oloroso Gayarre reproducirá esa nota acompañada con su rostro en una viñeta oval.

Etiqueta dedicada a Gayarre, 1889.

Aunque los tres siguientes no tuvieron el honor de aparecer en una etiqueta vinatera sus dedicatorias si fueron más originales, incluyendo una breve pauta musical sobre un pentagrama.

Siguiendo el orden tenemos, ya en el siglo XX, a Joaquín Turina (1882-1949). Entre los años 1905 a 1908, concretamente los meses de agosto, Turina los pasará en Jerez con ocasión de tomar las aguas salutíferas del Balneario de San Telmo, inaugurado unos años antes.

En la bota hace constar 'agosto de 1906, del poema Las estaciones'.

Fima del músico Jacinto Guerrero.

Lo mismo hicieron Jacinto Guerrero (1895-1951), famoso por sus composiciones de zarzuelas, que visitó Jerez en los años `20; y el gaditano José Cubiles (1894-1971), pianista y director de orquesta, dejando esta dedicatoria; '6 de marzo de 1938, unas notas de una nana andaluza 'A la luna le viene a besar'.

Personajes

Hace un par de años, el historiador Diego Caro publicaba su buen documentado trabajo 'República y republicanos en Jerez de la Frontera, 1789-1923'.

En los últimos capítulos del libro dos republicanos jugaron un papel destacado, nos referimos al líder sindicalista Manuel Moreno Mendoza, que llegó a ser alcalde de Jerez y diputado a Cortes, y al médico cirujano, Fermín Aranda, también diputado.

Al parecer la relevancia del primero gana sobre el segundo, según el profesor Caro, cuando vemos escrito el nombre de Moreno149 veces frente a las 15 de Aranda.

El cirujano Fermín Aranda, 1919.

Fermín Aranda y Fernández-Caballero (1866-1946), inició sus estudios de Medicina en Cádiz y los terminó en Sevilla, donde se licenció en 1890. Para ampliar su formación realizó un periplo por varias ciudades europeas. De regreso a su ciudad natal, en 1893, abrió su propio gabinete.

En ese mismo año ingresaba en el cuerpo facultativo del Hospital de Santa Isabel de Hungría de Jerez, responsabilidad que ejercerá hasta su jubilación en 1945.

A petición de los profesionales de la sanidad de toda España, el doctor Aranda fue distinguido con la Medalla al Mérito del Trabajo, que recibió de manos del presidente del directorio, Miguel Primo de Rivera.

Su actividad como político le llevaría a ser elegido en la lista del Partido Republicano Radical por la provincia de Cádiz como diputado a Cortes Constituyentes en junio de 1931.

Sus últimos años se verían ensombrecidos por la Guerra Civil y sus consecuencias posteriores.

En los 'orígenes' de Rumasa, 1977.

La foto encontrada en AHPA nos traslada al 27 de junio de 1977. En la instantánea tomada por Daniel Carretero, que no llegó a publicarse, vemos a José María Ruiz-Mateos, lo vemos junto a hermano, Zoilo, el director de La Voz del Sur, Alejandro Daroca de Val, y al alto ejecutivo de Rumasa, Manuel Fernández García-Figueras en el casco de bodega donde se 'originó' Rumasa, sede actual de la Asociación de Belenistas, en calle Chancillería.

En la fachada de ese edificio hubo una placa que recogía este texto: 'En esta bodega estableció su negocio de almacenado de vinos Don Zoilo Ruiz-Mateos Camacho (QSGG) en el año 1944. Continuando así la labor que sus antepasados habían desarrollado en su ciudad natal de Rota.

Como emocionado homenaje a su memoria se han reconstruido fielmente las instalaciones de aquel negocio original.

Inaugurándose en la festividad de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, patrona del grupo Rumasa'.

Entre los asistentes al acto estuvo mi tío Fernando Jiménez Manuel, uno de los 'siete magníficos' con los que se inició Rumasa.

Aunque aún no he podido localizar en el Consejo los números de la revista Fotos, el investigador americano, Karl Trybus, que si las consultó hace cinco años, me pasa la portada de uno de los números de 1959.

La foto de Pereira está tomada en las bodegas Domecq, donde el Lord Mayor de Londres, Sir Sídney Harold Gillet fue recibido, y el que, en otro momento, juntoi al alcalde Tomás García Figueras, ofrendó un ramo de flores a los pies del monumento a Shakespeare.

De alcaldes y alcaldesa

La actual alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, que lo ha sido en tres ocasiones, cuenta en su familia con dos alcaldes de esta misma ciudad, elegidos en diferentes momentos.

El primero de ellos fue Dionisio García Pelayo y Cordoncillo, que ejerció el cargo en 1920 y en 1923, y al cual vemos sentado en su despacho.

El alcalde Dionisio García-Pelayo y Cordoncillo, 1920.

Por otra parte, su tío, Ramón García Pelayo y de Trevilla, abogado, juez municipal y periodista lo fue en 1958.

A finales del XIX, en 1899, Ramón García Pelayo y Fantoni fue teniente de alcalde.

Una saga con tradición en la política local, siendo María José la que ha alcanzado unas mayores metas en este terreno.

Lugares

El restaurante La cepa de oro fue durante décadas un lugar emblemático de la calle Porvera, en el número 35.

La imagen, de los años `70, nos muestra la amplia zona de terraza que, con cubierta fija, se instaló durante algunos años frente al propio restaurante.

El restaurante La Cepa de Oro, calle Povera.

Este local se inauguró en 1942, por el matrimonio José Benicio Copano e Isabel Román. Medio siglo después, en 1992, su hijo Felipe se hizo cargo del negocio hostelero, viviendo sus años de esplendor; en la cocina, su mujer, María José Cosano.

Felipe fallecería en enero de 2012, por lo que estuvo cerrado hasta febrero de 2013, cuando lo retomó uno de sus hijos, Miguel Ángel Benicio, que también regentaba el Bar Muro. Cerraron definitivamente en 2016.

El edificio se puso en venta en 2022, por el precio de 400.000 euros

Dos años más tarde, 'después de una operación muy compleja entre herederos, finalmente ha comprado la finca de la Cepa de Oro el mismo propietario de la antigua casa de los Ruiz-Mateos',

Al parecer será rehabilitado para dar paso a un complejo que acogerá dos viviendas y tres apartamentos turísticos.

Vista de las antiguas bodegas A.R. Ruiz Hermanos, finales siglo XIX.

Otra foto con historia nos hace viajar a los años `20 del siglo pasado. Los veladores situados en las aceras de la calle Larga fue también un lugar muy solicitado por los jerezanos. Resaltar que solo observamos clientela masculina.

En el ángulo izquierdo, concretamente en el número 15, se puede observar parte de la placa publicitaria donde se anunciaba el estudio fotográfico de Diego González Lozano.

Estoy seguro de que aquellos que visitan las bodegas de la Atalaya, las conocidas como del sindicato, nunca se han preguntado el motivo de los dos nombres que aparecen sobre las dos grandes puertas por las que se acceden a ellas. En una se puede leer 'Don Federico' y en la otra 'Don Jorge'.

Bodega Don Jorge, en La Atalaya.

Las pistas nos la pueden proporcionar dos de los libros que se publicaron al hilo de la expropiación de Rumasa: 'José María Ruiz-Mateos, el último magnate' (1985), de Ernesto Ekaizer, y 'Rumasa' (1983), del colectivo Enrique Díaz González.

Son la versión en español de Mr. George Edward McWatters (1922-2007), presidente de Harvey´s en la década de 1956 a 1966, y su mano derecha, el general manager de la empresa inglesa, Fred (Frederick) Cox.

Ellos, junto a José María, fueron los artífices del famoso contrato (por 99 años) para suministrar vinos de jerez a Harveys a partir de 1958. Un acuerdo que Showering no mantuvo cuando adquirió Harveys en 1966.

La académica Fátima Ruiz de Lassaletta, también directiva de Rumasa, me cuenta que en una se guardaban 4.000 botas de oloroso, y en la otra, similar cantidad de cream.

Otro curioso documento gráfico que guarda el Consejo es este grabado, finales del XIX, de una vista aérea del gran conjunto bodeguero perteneciente a A. R. Ruiz Hermanos. Esta bodega se situaba entre las calles Lechiga y Asta, y que posteriormente fue adquirida por Rumasa.

.............................

Nota:

En el artículo anterior dedicado al bibliófilo José Soto Molina, omití una referencia importante para el caso, como es el libro de Ramón Clavijo, ¡Dejadnos leer! (2023).Para los interesados aquí queda dicho.