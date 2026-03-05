Alcalde de La Unión en Jerez: “Me voy maravillado de la ciudad y de su festival"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha ofrecido una recepción institucional este jueves al alcalde de La Unión y presidente de la Fundación Cante de las Minas, Joaquín Gabriel Zapata, quien ha estado acompañado por su concejala delegada del Área de Cultura, Educación y Deportes y vicepresidenta de la Fundación Cante de las Minas, Aurora Ródenas, personalidades que han visitado nuestra ciudad para estar presente en los espectáculos, contemplados dentro de la programación del Festival de Jerez, de Jesús Carmona y Salomé Martínez, ganadores en 2012 y 2025, respectivamente, del Festival del Cante de las Minas.

La alcaldesa y el primer teniente de Alcaldesa, Agustín Muñoz, han recibido en la puerta del Ayuntamiento a los representantes políticos de La Unión para, posteriormente, proceder al saludo oficial por parte del resto de los miembros del Gobierno municipal y a la firma de Joaquín Gabriel Zapata en el Libro de Honor de la Ciudad en el despacho de la alcaldesa.

En este contexto, la alcaldesa ha destacado que “esa firma simboliza de alguna manera el hermanamiento, el cariño y la cercanía” para adelantar que ambas ciudades sentarán las bases para un futuro hermanamiento: “Aparentemente, somos ciudades geográficamente muy distantes pero es verdad que somos dos tierras muy próximas porque estamos unidas por nuestro sentimiento de cariño mutuo y también por un interés cultural en torno al flamenco”.

De igual manera, García-Pelayo ha subrayado que esta visita no debe quedarse en un gesto protocolario, sino que debe evolucionar hacia una alianza estratégica: “Es un honor para la ciudad tener la oportunidad de hermanarnos como ciudades flamencas, como ciudades que compartimos festivales tan importantes. Nosotros al baile, vosotros al cante, pero sobre todo hermanarnos con vistas a trabajar en proyectos comunes que mejoren nuestro territorio”.

La regidora jerezana también ha resaltado que los dos municipios comparten una raíz cultural profunda y un motor económico común como es la industria del flamenco, entendiendo este Patrimonio inmaterial de la humanidad “como tradición y desarrollo económico” y reconociendo el prestigio del Festival de Cante de las Minas y la capacidad del Festival de Jerez para seguir evolucionando y creciendo. “Sois uno de los festivales más importantes del mundo y nosotros somos listos y copiamos lo bueno que se hace en otros territorios, por lo que el aprendizaje mutuo siempre nos mejora”.

En este sentido, uno de los proyectos puestos sobre la mesa es la creación de un espectáculo conjunto que reúna a los tres artistas jerezanos recientemente premiados en La Unión: la bailaora Salomé Ramírez (Premio Desplante), el guitarrista Antonio Rey (Bordón Minero) y el cantaor David Lagos (Lámpara Minera).

Por su parte, el alcalde de La Unión ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento por esta bienvenida y ha comentado que “para nosotros es un honor estar en la cuna del flamenco”, correspondido al ofrecimiento de hermanamiento realizado por la alcaldesa, por lo que ha argumentado que “esa labor de unión entre Jerez y La Unión debe continuar porque nos engrandece a ambas partes”.

Al mismo tiempo, Joaquín Gabriel Zapata ha señalado que su administración también busca aprender del modelo jerezano: “Me voy maravillado de la ciudad y de su festival. Hemos venido, sobre todo, a aprender y a disfrutar. Confío en que este encuentro sea el primer hito de un camino que deba llevarnos a dos tierras hermanadas por el flamenco, a estar también hermanadas en lo institucional y en lo festivalero”.

Por último, ambos líderes políticos han intercambiado unos obsequios institucionales. La alcaldesa ha recibido como recuerdo de esta visita oficial una serigrafía numerada del cartel de la pasada edición del Festival de La Unión, obra del pintor y escultor Antonio López; mientras que García-Pelayo ha entregado a su homólogo una réplica de un friso que representa la sillería del Monasterio de La Cartuja, realizada en el Museo Arqueológico Municipal, al margen de otros regalos más personales relacionados con su pasión por el mundo del flamenco.