La alcaldesa agradece el trabajo de “quienes nos cuidan” en una visita a las fuerzas y cuerpos de seguridad en Jerez

La alcaldesa de Jerez, Mª José García-Pelayo, visitó este miércoles las diferentes instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la ciudad, para agradecer el trabajo que realizan diariamente y, en especial, en días como el 24 de diciembre.

García-Pelayo, que ha estado acompañada por el quinto teniente de alcaldesa y delegado de Seguridad, Ignacio Martínez, ha afirmado que “hoy visitamos a quienes nos cuidan, a los que defienden nuestros derechos, nuestras libertades, a los que hacen posible que disfrutemos en paz”.

Por ello, la regidora jerezana comenzado el día visitando las instalaciones de la Comisaría de la Policía Nacional, donde ha sido recibida por el comisario en Jerez, Francisco Carrasco, quien ha entregado a la alcaldesa un recuerdo en agradecimiento a su interés por el cuerpo.

Visita a la Policía Nacional.

A continuación, se ha acercado hasta la Jefatura de la Policía Local donde ha saludado tanto a los agentes, con el jefe Manuel Cabrales a la cabeza, como a los miembros de Protección Civil, coordinados por Tobías Perdigones.

Visita a la Policía Local.

Tras ello, ha acudido hasta el Cuartel de la Guardia Civil donde Luis Galván ha recibido a la alcaldesa y tras reunirse, han visitado varios puntos de las instalaciones ubicadas en el Paseo de las Delicias.

Pelayo, en el Cuartel de la Guardia Civil.

Por último, García-Pelayo ha acudido hasta el Parque de Bomberos, donde tras ser recibida por el presidente del Consorcio, José Ortiz, ha conversado con el personal.

“Son funcionarios que se dejan su vida por los demás y se merecen todo nuestro respecto, nuestro cariño y agradecimiento”, ha indicado la alcaldesa.