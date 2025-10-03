La alcaldesa critica la falta de respuesta del ministro Óscar Puente a los intentos de Ryanair de seguir operando en el Aeropuerto de Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se ha mostrado crítica con "la posición del Gobierno de España con respecto al Aeropuerto de Jerez y la falta de respuesta por parte del Ministerio de Fomento, que dirige Óscar Puente, a las propuestas realizadas por la compañía Ryanair para el aeropuerto jerezano".

García-Pelayo ha señalado que "tenemos que lamentar la información que hemos conocido del comunicado de Ryanair en el que se informa que la compañía intentó hasta en tres ocasiones contactar con el ministro de Fomento, Óscar Puente, para ofrecer alternativas para el Aeropuerto de Jerez y no obtuvo contestación. No sé si es mala fe, si son ganas de hacer daño a la ciudad de Jerez, desidia, desinterés, vagancia o que está dedicado a otras cosas como a poner twitter. Yo le diría que ponga menos twiter y que se dediqué más a trabajar y resolver los problemas de los españoles".

"Lo cierto es que es lamentable que Ryanair al parecer intentara buscar una solución para que la compañía siguiera operando en el Aeropuerto de Jerez y no obtuviera respuesta. Eso cuando menos es un desprecio y le pido al ministro que dé explicaciones al respecto".

La alcaldesa ha añadido que "hemos conocido otra noticia de la cual nos alegamos y es que el aeropuerto de Málaga va a incrementar sus operaciones con Ryanair en nueve vuelos, y nos alegramos muchísimo por Málaga pero nos preguntamos por qué Jerez no. Vuelvo a reiterar que hay un objetivo por parte del Gobierno de España y es cerrar el Aeropuerto de Jerez, que muera por inanición, por falta de vuelos. Nos dicen que no amplían la pista porque no hay pasajeros, cómo va a haber pasajeros si no aumentan el número de vuelos. Están en la estrategia del sándwich, entre el aeropuerto de Málaga y el de Sevilla, cada vez más promocionados, de lo cual nos alegramos, pero pedimos la misma apuesta por el Aeropuerto de Jerez. No le queremos quitar nada a ninguna ciudad pero los jerezanos queremos tener también lo nuestro".

La regidora ha recordado que le remitió una carta al Ministerio de Fomento pidiéndole una reunión urgente y que no he tenido contestación: "Voy a insistir porque es un desprecio a la ciudad, este Gobierno representa a todos los ciudadanos hayan votado lo que hayan votado. No tiene sentido que estemos apostando por un Polo Aeronáutico, por el Desarrollo Tecnológico, por ser Capital Europea de la Cultura si después no podemos llegar a Jerez. Pedimos lo mismo que cualquier otra ciudad".