Ryanair asegura que ofreció "tres propuestas" para crecer en el Aeropuerto de Jerez, pero no obtuvo respuesta del Ministerio

Ryanair ha vuelto a señalar que ha dejado de operar en aeropuertos como Jerez debido a las tasas que debe abonar por la utilización de estas infraestructuras, reclamando nuevamente que estas se "bajen" y se ofrezcan sistemas de incentivos para aumentar el tráfico en las terminales regionales. Las afirmaciones fueron apuntadas por la portavoz de la compañía en España, Alejandra Ruiz, durante la presentación de la programación que la aerolínea tendrá con el Aeropuerto de Málaga, donde aumentará su operatividad con otras nueve rutas y ampliando la frecuencia en 24.

Según la portavoz de esta compañía, se presentaron "tres planes" para crecer en aeropuertos como el de Jerez, pero que "nunca han obtenido respuesta" del Ministerio de Transportes. Por ello, reclamó que "se congelen las tasas o, incluso, se bajen" y se ofrezcan sistemas de incentivos que ayuden a estimular el tráfico en este tipo de aeropuertos.

Acto seguido afirmó que, dado que no ha habido ningún tipo de resupuesta, "no nos queda otra opción que mover esa capacidad a otros países donde ahora mismo sí que está habiendo políticas tarifarias y, en general, una bajada de costes de acceso para atraer ese tráfico".Así, entre ellos citó a "Marruecos, Suecia, Italia, Croacia, Albania y Hungría, países donde la compañía aérea está creciendo porque se están implementando medidas para que las aerolíneas puedan crecer".

La representante de Ryanair sostuvo que el sistema de explotación de los aeropuertos regionales, entre los que está Jerez, operan con "un sistema que no funciona" al afirmar que están "al 60% vacíos". Por último, reiteró el compromiso de la aerolínea con España porque asegura que "lo que busca Ryanair beneficiaría a todas las aerolíneas" puesto que "no se están pidiendo condiciones específicas, sino un marco que permita crecer y aumentar el tráfico en los aeropuertos regionales".

Ryanair dejó de operar en Jerez a finales del pasado mes de marzo. Hasta ese momento operaba tres rutas; una de ellas, la de Barcelona, estaba programada para todo el año. Mientras las otras dos (Palma de Mallorca y Londres Stansted) solo operaba durante la temporada alta (de finales de marzo a octubre).