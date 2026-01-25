La alcaldesa de Jerez da la bienvenida al Ayuntamiento a 12 trabajadores de calas en la vía pública que se incorporan tras la municipalización del servicio

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha dado la bienvenida al Ayuntamiento a un grupo de 12 trabajadores que hasta ahora venían prestando sus servicios en la sociedad municipal Comujesa, concretamente en el área dedicada a la gestión y ejecución de obras de calas en la vía pública, y que el próximo mes de febrero se incorporarán a la estructura municipal, tras el traspaso de la gestión y el personal de este servicio al Ayuntamiento.

La alcaldesa ha felicitado a este grupo de empleados "por el paso importante que van a dar". Les ha agradecido el trabajo que han venido desarrollando hasta ahora en sus puestos y los ha invitado a adaptarse progresivamente a la dinámica de trabajo del Ayuntamiento. Por su parte, los trabajadores han expresado a la alcaldesa su satisfacción por su nueva situación y por la mejora de las condiciones laborales en las que van a trabajar a partir del próximo mes, en el marco del convenio colectivo del Ayuntamiento.

Los trabajadores municipales a los que ha saludado la alcaldesa se incorporarán al área de Infraestructuras, dentro de la Tenencia de alcaldía de Servicios Públicos, cuya plantilla se ha ido reduciendo durante los últimos años. Con esta medida, que viene a cubrir vacantes generadas fundamentalmente por jubilaciones y traslados, el gobierno de la ciudad refuerza "la mejora de los servicios públicos que ofrece a los ciudadanos, manteniendo la calidad y el funcionamiento operativo de la delegación de destino y actualizando su plantilla con personal profesional y con experiencia en la ciudad. Todo ello, con el fin de continuar impulsando el mantenimiento de vías públicas y acerados y buscar la mayor eficiencia y agilidad en las intervenciones".