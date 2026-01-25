Jerez destruye un millar de empleos en diciembre, pero suma 2.157 en el año

Aglomeraciones en las barras auxiliares de los bares en la Plaza Plateros.

El mercado laboral de Jerez volvió a mostrar en diciembre su cara más amarga. La ciudad perdió 1.029 afiliados a la Seguridad Social (-1,44%), caída tras la que el número de cotizantes a último día del mes se sitúa en 70.190, por debajo por tanto de la barrera de 71.000 que logró rebasar en noviembre, con 71.219 afiliados.

Pese al retroceso del último mes, el balance anual sigue siendo claramente positivo. El municipio suma 2.157 afiliados más que en diciembre del año pasado -muy por encima de los 1.390 acumulados en 2024 por las mismas fechas-, un incremento del 3,15% que permite cerrar 2025 con el mejor dato de empleo de este mes en 18 años, en concreto desde los 70.905 cotizantes que se registraron al cierre de 2017.

Caída mensual generalizada

La pérdida de empleo en diciembre, que contrasta con la bajada del paro en el mismo mes, afecta de forma casi generalizada a los distintos regímenes y, en particular, al general, el más castigado con 1.021 afiliados menos. Su cifra de cotizantes se sitúa en 56.325, por debajo por tanto del umbral de los 57.000 alcanzado en noviembre.

El régimen agrario (REASS) pierde un afiliado y se queda en 1.856, cerca de su mínimo histórico, marcado en octubre con 1.772 cotizantes. Por el contrario, el régimen de empleados del hogar suma ocho afiliados, hasta los 909, una cifra aún muy alejada de los más de 1.200 que llegó a superar a comienzos de 2013, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Los autónomos también registraron un ligero descenso, con 13 afiliados menos, aunque logran mantenerse por segundo mes consecutivo por encima de los 11.000.

Un año en positivo

Si se observa la evolución en los últimos doce meses, el comportamiento del empleo es claramente favorable. El régimen general suma 2.175 afiliados en el último año, mientras que el régimen agrario pierde 117. Los empleados del hogar aumentan en 62 y los autónomos ganan 12 afiliados.

El empleo mantiene su evolución positiva pese al ajuste puntual de diciembre

Estos datos confirman que Jerez mantiene la tendencia al alza del empleo iniciada en 2015, hace ya once años, aunque interrumpida en 2020 por la paralización de la actividad no esencial durante la pandemia. La caída de diciembre, por tanto, puede interpretarse como un ajuste puntual dentro de una dinámica positiva de fondo.

Empleo estacional

Durante el último año año, los meses de subida (siete) superan a los de bajada (cinco). Los descensos se concentraron en los meses de verano --junio, julio y septiembre-- y en los extremos del año, enero y diciembre. Por el contrario, el empleo creció con fuerza en primavera, coincidiendo con los grandes eventos que se celebran entre marzo y abril en la ciudad --Semana Santa, Mundial de Motociclismo y Feria del Caballo--, además de febrero, agosto y el otoño, durante el que se celebran las fiestas de la vendimia.

Diciembre vuelve a confirmar su condición de mes tradicionalmente malo para el empleo en la ciudad. La caída en esta ocasión es la más pronunciada desde 2021, cuando, en plena recuperación tras la pandemia, se destruyeron cerca de 1.200 empleos en el conjunto del año.

La subida interanual del 3,15% supera la media provincial, andaluza y española

En parte, el retroceso mensual se explica por el adelanto de la campaña de Navidad a noviembre --incluidas las zambombas--, ciclo festivo que se prolonga hasta la primera semana de enero.

Enero, de hecho, es otro de los meses históricamente complicados para el empleo en Jerez, antes de que el mercado laboral comience a remontar en febrero y experimente su gran impulso en primavera, para volver a frenarse en verano y recuperar fuelle en otoño.

Jerez crece más rápido que su entorno

Pese a la caída puntual de diciembre, Jerez cerró 2025 creando empleo a un ritmo superior al de su entorno. Mientras la provincia de Cádiz creció un 2,38% en número de afiliados, la ciudad lo hizo un 3,15%.

Ese mejor comportamiento también se repite frente a Andalucía, donde el empleo aumentó un 2,03% en el último año, y frente al conjunto de España, que cerró 2025 con una subida del 2,4% y más de 506.000 nuevos afiliados. En este contexto, Jerez se consolida como uno de los principales focos de creación de empleo de su ámbito.