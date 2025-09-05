La alcaldesa de Jerez adelanta a la AVV Depuradora de Cuartillos la mejora de los servicios en los que está trabajando el Ayuntamiento

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada de los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz, Jaime Espinar y Susana Sanchez, y la delegada Carmen Pina, ha mantenido una reunión con Francisco Javier Barrera, presidente de la AVV Depuradora de Cuartillos, en la que han participado José Barriga, coordinador de la pedanía de Cuartillos, y numerosos vecinos y vecinas de este núcleo rural sito en la cañada CA DS-Cuartillos. La alcaldesa ha visitado esta zona rural de Jerez donde residen aproximadamente unas 350 personas.

Maria José García-Pelayo ha repasado con los vecinos distintos temas y asuntos relacionados con los servicios municipales, las infraestructuras, el transporte y la movilidad, entre otros. Junto a los tenientes de alcaldesa y los técnicos municipales, la alcaldesa ha abordado la posible instalación de alumbrado público exterior con energía solar fotovoltaica para la que el Ayuntamiento ha conseguido la autorización de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Otro asunto que se ha abordado en la reunión ha sido el estado del piso de la cañada que comunica las viviendas con la carretera Cortes A-2003. El Ayuntamiento estudiará con los vecinos mejoras en este camino y realizará próximamente trabajos de desbroce y limpieza y arreglo de cunetas.

Asimismo, los representantes de la AVV Depuradora de Cuartillos han dado a conocer a la alcaldesa la situación del transporte escolar y han pedido sumarse al proyecto de taxi a demanda. Hay que recordar que este servicio tiene el objetivo de implementar el servicio de transporte público en la zona rural en las poblaciones donde no pasan las líneas de autobús y, de esta manera, atender las necesidades de los vecinos. Este proyecto de transporte no sólo permite vertebrar la movilidad de la zona rural sino que además hace frente a las necesidades de los vecinos, sobre todo de las personas mayores que deben trasladarse a Jerez ciudad para cuestiones administrativas o de salud.

Cabe recordar también que en noviembre del año pasado, la Consejería de Fomento colocó una pasarela metálica correspondiente a las obras de terminación de la vía ciclo peatonal entre Jerez y La Barca de la Florida a la altura de la pedanía de Cuartillos. Esta pasarela permite a los vecinos de la zona de la depuradora tener un acceso seguro para poder llegar a la parada de autobús y servicios situados en Cuartillos.

María José García-Pelayo ha expresado su agradecimiento a la AVV Depuradora de Cuartillos por su invitación para visitar este núcleo poblacional del Jerez rural. La alcaldesa ha explicado a los vecinos y vecinas presentes en la reunión que el gobierno de Jerez trabaja de forma transversal con el resto de delegaciones los temas que la Delegación de Desarrollo Rural, que dirige Susana Sánchez, traslada al equipo de gobierno para dar una respuesta lo más rápida y eficaz a los vecinos.