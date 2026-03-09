La alcaldesa de Jerez destaca la gastronomía como clave para consolidar el destino turístico

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha destacado la importancia de la gastronomía "para consolidar la importancia de Jerez como destino y sus beneficios para toda la provincia". Lo hizo en el transcurso de la entrega de los IX premios Al-Ándalus de Gastronomía, acto englobado en el X Congreso Andaluz de Cofradías y Asociaciones Enogastronómicas organizado por Fecoan y en el que también estuvo presente el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

La alcaldesa argumentó “que Jerez sea Capital Gastronómica es una buena noticia para todos los pueblos de la provincia de Cádiz y en definitiva de Andalucía porque es una manera de demostrarle a España que aquí es donde mejor se come y se bebe. Gracias a esta oportunidad estamos indicando que cuando se trabaja en equipo, de la misma manera que hemos obtenido este título, se puede conseguir todo”, concluyó.

La alcaldesa y Antonio Sanz, tras recoger el reconocimiento de Fecoan.

Antonio Sanz agradeció a Fecoan y a su presidente, José Oneto, el “ser los mejores embajadores que Andalucía puede tener porque cuando alguien come en esta tierra está conociendo nuestra historia y nuestra forma de entender la vida; desde la Junta tenemos muy claro que la gastronomía es política de estado; es turismo, agricultura, salud e industria transformadora pero sobre todo vertebración del territorio”, aseguró el consejero.

Cofradías y gastronomía en Jerez

Desde este sábado se ha celebrado en la ciudad este congreso en cuya organización ha colaborado el Ayuntamiento como punto de encuentro único para amantes, defensores y embajadores de la gastronomía y los vinos de Andalucía, clausurándose con la presencia de la delegada de Consumo, Nela García, este lunes en bodegas Cayetano del Pino y convirtiendo Jerez en el epicentro de la cultura culinaria acogiendo a representantes de cofradías, asociaciones, sumilleres, cocineros, productores y profesionales del sector".

Este congreso ha celebrado en su seno ponencias, mesas redondas, catas magistrales, rutas culturales y experiencias gastronómicas que han destacado la diversidad y riqueza de la despensa andaluza con especial atención a los productos con denominación de origen y a la innovación en la cocina tradicional. El evento no sólo ha fomentado el intercambio de conocimientos y la defensa del patrimonio enogastronómico sino que también ha reforzado los lazos entre los territorios a la vez que proyecta la marca Andalucía como referente de excelencia gastronómica.

La Federación Andaluza de Cofradías Vínicas y Gastronómicas "Fecoan se constituyó en noviembre de 2006 y tiene como objetivo agrupar a las Cofradías y Asociaciones Gastronómicas que estén inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía. Entre sus fines está el de promover iniciativas que sirvan para fomentar el conocimiento, valoración y consumo de los productos agroalimentarios naturales y elaborados andaluces de calidad, estrechar lazos de convivencia entre las distintas provincias andaluzas a través del conocimiento y respeto de su rico patrimonio gastronómico, natural, histórico-artístico y de costumbres y tradiciones populares, conservar, promover y divulgar las tradiciones gastronómicas de Andalucía y, especialmente, la denominada 'Dieta Mediterránea' establecer especiales relaciones con la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, así como con otros Organismos e Instituciones de la Comunidad Autónoma y provinciales, relacionados con la gastronomía, el turismo y la cultura.