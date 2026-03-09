La tradición británica en las etiquetas del sherry

Retrato del duque de Wellington, en una etiqueta de la bodega sanluqueña de Hidalgo.

En la encrucijada entre memoria y cultura, el vino del Marco de Jerez se erige como testigo de siglos de encuentros entre Andalucía y el Reino Unido. El jerez encierra en su iconografía un relato inédito: un imaginario por explorar, plasmado en etiquetas que a lo largo del tiempo han contado una historia de pasión, comercio y símbolos compartidos.

El proyecto que aquí se propone -aún por emprender- no es un inventario técnico ni un catálogo exhaustivo. Es, antes bien, una indagación en las huellas que la presencia británica ha dejado en las etiquetas del Marco de Jerez. Sus marcas, figuras y nombres invitan a descifrar historias de relaciones humanas, redes comerciales, imaginarios nacionales y, al fin y al cabo, mitologías del vino que entrelazan dos culturas.

El comercio de nuestros vinos ha tejido desde hace siglos una relación profunda con el mercado británico. No se trata solo de comercio, sino de imaginarios compartidos: identidades, mitologías, figuras señeras que, en la etiqueta del vino, actúan como señales culturales y símbolos de prestigio.

Julian Jeffs y el autor del 'Rebusco' en la presentación de los vinos 'Drake’s and friends', 2010.

Este ‘Rebusco’ propone examinar cómo las etiquetas del vino -espacios visuales y narrativos— condensan prácticas culturales, estereotipos, relatos históricos y personajes que reflejan la presencia, el gusto y la influencia británica en esta tierra.

Un estudio necesario

Retrato del irlandés William Garvey.

Muchas bodegas del Marco, como las compañías del sector residentes en las Islas Británicas -conscientes de este legado simbólico- incorporan estos elementos de manera consciente, como homenaje a siglos de relación cultural.

Otras, en cambio, los reinterpretan con audacia, jugando con códigos gráficos que dialogan entre lo clásico y lo moderno, entre lo británico evocador y lo andaluz auténtico. El resultado es un corpus visual que testimonia una historia de encuentros.

El almirante Nelson, pintado por Lamuel Francis, ilustran el brandy Trafalgar de CZ.

Las etiquetas, entonces, se convierten en un palimpsesto donde se plasman relatos de identidad compartida.

La historia del vino de Jerez entrelaza su destino con el mercado británico desde al menos el siglo XIV, cuando las exportaciones hacia Inglaterra comenzaron a tomar forma. A partir del siglo XVII, comerciantes británicos, escoceses e irlandeses se establecieron en el Marco y levantaron bodegas que, con el tiempo, se convirtieron en pilares de la industria.

El famoso vino dulce Harveys y la ciudad de Bristol.

Esto no es solo un ejercicio académico; es una invitación a repensar el jerez como patrimonio vivo, testigo de conexiones humanas profundas, capaz de condensar en unas pocas palabras o símbolos la convergencia de historias, gustos y sentimientos.

El Dry Sack de Williams & Humbert reproduce un extracto del Diario de Samuel Pepys fechado el 20 de enero de 1662.

Así, en cada etiqueta antigua o contemporánea, en cada figura sugerente o en cada nombre inglés inscrito en un marco tipográfico despliega un relato por descubrir. La historia del imaginario británico inscrito en el vino del Marco de Jerez -sus personajes, sus bodegueros, sus iconografías- aguarda ser narrada con la rigurosidad del historiador, la sensibilidad del sociólogo y la mirada curiosa de quien se aproxima del simple interesado.

Mapa del condado de Devonshire en una etiqueta de sherry.

Una iconografía singular

Las etiquetas, esas pequeñas superficies gráficas que acompañan cada botella, se convierten en legajos visuales. A través de ellas emergen nombres y rostros que merecen ser estudiados.

Apellidos que resonaron en Liverpool, Bristol o Londres y que aparecen en viejos registros como importadores, agentes o socios de casas jerezanas.

Gilbey y su fino 'Bonita' para el mercado inglés.

Algunos bodegueros del Marco adoptaron estrategias de marca que respondían a gustos ingleses, reflejando en las etiquetas iconografías, lemas o símbolos de resonancia anglosajona. Personajes históricos, escudos, figuras o alusiones a símbolos británicos que, en contextos específicos, se incorporaron al imaginario gráfico de los vinos. Estos elementos, diseminados a lo largo de décadas, constituyen un corpus sin explorar desde las lentes de la historia cultural, la semiótica del consumo y los estudios visuales.

Los estudios sobre iconografía del etiquetado del Marco (siglos XIX–XX) señalan que estas etiquetas no fueron meramente marcas comerciales, sino representaciones de un imaginario que se quería transmitir al consumidor extranjero.

El 'Spanish Arch' de la ciudad irlandesa de Galway recordado por O’Neale.

En aquellas gráficas, la mirada británica encontró motivos que evocaban exotismo y autenticidad. La representación de paisajes urbanos británicos, o de motivos rurales no era sólo decoración: era la narración visual de lugares, ciudades, edificios que despertaban fascinación y comercio.

Del etiquetado a la memoria colectiva

Las etiquetas del Marco de Jerez, entonces, no son simplemente señales de procedencia: son fragmentos de historias compartidas, cruces culturales donde lo británico y lo andaluz se encontraron para crear una tradición vinícola única. El hecho de que términos como sherry prevalezcan en inglés, que ciertas familias bodegueras lleven apellidos británicos o que algunas de las representaciones gráficas de antaño reflejen la mirada extranjera, testimonia la intensidad de ese diálogo histórico.

La figura de Shakespeare y la 'Mermaid Tavern' en un vino de Wisdom & Warter.

Hoy, cuando contemplamos una etiqueta antigua, asistimos a un espejo que refleja no sólo un producto, sino un paisaje cultural y humano que ha viajado en barco, en palabra y en copa.

Queda constatado este hecho en el contrato de compraventa fechado en 1520, suscrito entre un vecino de Jerez y un mercader inglés procedente de la 'villa de Bristola', por el cual este último adquiere “diez botas de vino nuevo con su lía”. El documento, de notable valor histórico, se conserva en el Archivo Municipal, constituyendo un testimonio fehaciente de los tempranos vínculos comerciales entre ambas orillas.

El Reino Unido en las etiquetas

El deporte del Polo en esta etiqueta de González Byass diseñada por Fernando González Gordon.

Desde las húmedas bóvedas del Marco de Jerez hasta los elegantes salones victorianos de Londres, el vino de Jerez ha tejido -durante más de tres siglos- una trama de imágenes, personajes y símbolos que cruzan mares y mentalidades. Ese imaginario británico -a veces explícito, otras sugerido- ha quedado grabado en las propias etiquetas de los vinos jerezanos destinados a la exportación, y revela tanto la historia del comercio del sherry como la manera en que Inglaterra, Escocia e Irlanda fueron, durante siglos, espejos y mercados de este producto singular.

Un comercio, un lenguaje visual

El jubileo de plata de la reina Isabel II se celebra en esta etiqueta de 1952.

A partir del siglo XVIII, comerciantes y bodegueros foráneos transformaron el vino en un puente simbólico entre dos culturas. El etiquetado de botellas, lejos de ser mera identificación comercial, se convirtió en un lienzo de narrativa visual. En muchas etiquetas antiguas aparecían paisajes urbanos británicos, escenas que evocaban tabernas londinenses o edificios emblemáticos del Reino Unido, dibujados para resonar con el gusto y la memoria del consumidor isleño. Un estudio de iconografía de etiquetas antiguas del Marco del Jerez evidencia cómo esos motivos se repetían como un guiño visual para un público que quería reconocerse en el producto que adquiría.

El rey Jorge III en un brandy de Herederos de Barón.

Un imaginario en transformación

Hoy, muchas de aquellas etiquetas son piezas de museo. Forman parte de una memoria gráfica del vino de Jerez donde conviven paisajes británicos, conceptos de prestigio y señales de una economía global naciente. Tras ellas, latía una ambición: hacer del sherry algo más que un producto, convertirlo en un símbolo cultural transnacional.

El famoso vino de Sandeman rememora la Armada Invencible.

Cada botella antigua que conserva en su etiqueta un guiño al Reino Unido es, así, un testigo silencioso de una historia compartida;una historia que sigue descorchándose cada vez que un vino del Marco cruza fronteras y recorre, de nuevo, sus rutas de siempre.