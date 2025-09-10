La alcaldesa de Jerez y Hostelería de España acuerdan refuerzos en formación, promoción y mejora de la competitividad

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha destacado el carácter estratégico de sector hostelero para municipios como el de Jerez. Así se lo ha trasladado al presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, con quien ha mantenido un encuentro de cara a implantar y reforzar estrategias que impulse el desarrollo sostenible, inclusivo e innovador de la hostelería.

Durante la reunión, García-Pelayo ha subrayado el carácter vinculante entre un buen desarrollo de la industria hostelera y el avance de ciudades como Jerez porque constituye un sector estratégico para la economía y el empleo, al tiempo que ha defendido la necesaria cooperación entre la iniciativa hostelera privada y la administración pública para favorecer un modelo de desarrollo local mejor.

Fruto de esta reunión, y en su calidad de presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, María José García-Pelayo ha firmado un convenio con Álvarez Almeida para canalizar iniciativas conjuntas que apoyen a ayuntamientos como el de Jerez en la formación, la sostenibilidad, la promoción del turismo gastronómico y la mejora de la competitividad y calidad del destino.

No en vano, la alcaldesa ha valorado estas acciones de mejora y de compromiso con un sector hostelero más competitivo como parte del camino para conseguir que en 2026 Jerez sea la Capital Española de la Gastronomía.

Por su parte, el presidente de Hostelería de España ha destacado que los bares, restaurantes, cafeterías y locales de ocio no son sólo un motor económico de nuestro país, sino que contribuyen a la cohesión social, siendo una parte fundamental del paisaje urbano. Álvarez Almeida ha defendido que los más de 300.000 establecimientos que conforman el sector en España están apostando por la profesionalización, la digitalización y la sostenibilidad para mejorar su competitividad, subrayando la importancia de la colaboración de ayuntamientos como el de Jerez.