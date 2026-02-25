La alcaldesa de Jerez inaugura la exposición sobre la primera fase de rehabilitación del Palacio Riquelme

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha inaugurado la exposición sobre los resultados de la intervención de conservación y consolidación acometida en la Casa Palacio Riquelme, que ha sido organizada por el Ayuntamiento de Jerez, en colaboración con FIUS, la Fundación para la Investigación de la Universidad de Sevilla, que se ha encargado del diseño de la muestra y que ha sido la entidad responsable las obras del “levantamiento, análisis y propuesta para la intervención y conservación de la fachada” del Palacio de Riquelme.

Junto a la alcaldesa han estado presentes Francisco Pinto Puerto, doctor Arquitecto, catedrático de la Universidad de Sevilla, y responsable de los estudios previos del proyecto, además de otros representantes del equipo de trabajo, así como miembros del gobierno municipal, y arquitectos municipales que han formado parte de la Dirección de Obras.

La organización de esta muestra es fruto del compromiso anunciado por la alcaldesa de ofrecer una retrospectiva de los trabajos llevados a cabo en esta primera fase de obras, que fueron financiadas con fondos de la Diputación Provincial de Cádiz, y que han servido para frenar su grave estado de deterioro y puesta en valor de una parte significativa del inmueble.

María José GArcía-Pelayo, en la inauguración de la exposición sobre la primera fase de la rehabilitación del Palacio Riquelme. / Miguel Ángel González

La exposición se ha instalado en las salas de la planta baja del edificio, y recoge de manera detallada las distintas actuaciones ejecutadas en el marco del citado proyecto, que se centró en la rehabilitación de la fachada del inmueble y en las dos primeras crujías; consta de 20 paneles explicativos con numerosas ilustraciones que recogen la historia del Palacio y el trabajo realizado hasta la fecha, y se completa con cuatro maquetas y tres elementos arquitectónicos (dos capiteles y una basa) correspondientes a la galería de planta alta del fondo del Palacio, actualmente desmontada y depositada en el Museo Arqueológico, que se volverán a incorporar al edificio durante la tercera fase del proyecto.

Asimismo, la exposición incluye un audiovisual que se ha proyectado durante la inauguración denominado 'Riquelme, historia de un renacer', que está patrocinado por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cádiz, y que se enmarca dentro del protocolo de colaboración recientemente formalizado entre el Ayuntamiento y esta entidad para la divulgación y promoción del Patrimonio Histórico-Arquitectónico Jerezano.

En este audiovisual se hace un recorrido por la historia de la Casa Palacio Riquelme, explicándose con detalle el proceso constructivo y los agentes intervinientes en esta primera fase de obras, que han permitido restaurar su icónica fachada renacentista y habilitar cinco nuevas salas expositivas, sentando así las bases para su futura conversión en un destacado espacio cultural.

Igualmente, se explica que la historia de esta emblemática edificación de la arquitectura renacentista civil jerezana se remonta a 1542, siendo construida por encargo de Hernán Riquelme al maestro de obras Fernando Álvarez. La Casa Palacio sufrió décadas de abandono y expolios tras ser deshabitada en los años 60, lo que llevó a su expropiación por parte del Ayuntamiento de Jerez en 1994. Desde entonces, se han sucedido diversas intervenciones de urgencia y estudios, incluyendo informes geotécnicos y arqueológicos, que alertaban sobre su precariedad estructural y su potencial histórico.

Maquetas de la exposición sobre la primera fase de la rehabilitación del Palacio Riquelme. / Miguel Ángel González

En esta primera fase, se ha intervenido aproximadamente sobre una cuarta parte del inmueble, centrándose en la restauración de su fachada renacentista, realizando trabajos de limpieza, consolidación y recuperación de elementos singulares. A nivel estructural, se han consolidado los muros históricos mediante la instalación de nuevos forjados y cubiertas, utilizando técnicas contemporáneas compatibles con la construcción original.

Como resultado de esta actuación, el edificio cuenta ya con cinco salas expositivas accesibles, adyacentes al Museo Arqueológico de Jerez, que esperan un futuro proyecto de musealización para su integración en el circuito cultural de la ciudad.

Cabe recordar que ya se encuentran redactados los proyectos para las siguientes etapas: la segunda fase abordará la rehabilitación del patio apeadero, la fachada neoclásica y el patio jardín, mientras que en la tercera fase culminará la transformación del inmueble en un espacio cultural y expositivo completo. Esta intervención planificada no solo asegura la conservación de la Casa Palacio Riquelme, sino que también contribuye de manera decisiva a la revitalización del conjunto histórico de la ciudad.

La adjudicación concreta de la intervención de consolidación y restauración física de esa primera fase (que incluyó trabajos estructurales y de fachada) se hizo a la empresa EJOC2004, por un importe de aproximadamente 755.000 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 10 meses. La restauración de la fachada se ha ejecutado por la sub-contratación de la empresa Cantomar S.L.

El horario de la exposición es de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas. Sábados de 10 a 13.30 horas. Domingos y festivos, cerrado.