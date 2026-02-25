Un equipo móvil de Jerez asesora a los afectados por las inundaciones sobre las ayudas

Continúa trabajando en la zona rural el dispositivo técnico de información y asesoramiento municipal sobre ayudas por catástrofes o situaciones de emergencia, con el fin de informar y asesorar a la ciudadanía afectada por daños en sus viviendas y establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, a causa del tren de borrascas y la crecida del río Guadalete.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha agradecido la labor de los técnicos que están trabajando en las barriadas rurales. Ha hecho hincapié en que desde el Ayuntamiento “no van a escatimarse recursos” para ayudar a las personas afectadas. “No hemos creado una oficina, hemos creado un equipo móvil. No estamos haciendo que los vecinos vengan a Jerez a una oficina para que le hagamos un examen de daños. No. Estamos haciendo al contrario, estamos yendo nosotros al lugar del daño, estamos dando la cara a los vecinos y las explicaciones en relación con las ayudas correspondientes, estamos ofreciéndonos para tramitar los expedientes hasta la Subdelegación del Gobierno”.

La alcaldesa ha incidido en que “vamos a reclamar todas las ayudas que pongan encima de la mesa el Gobierno de España y la Junta de Andalucía” y ha recordado que por su parte, el Ayuntamiento también hará uso del fondo de contingencia.

María José García-Pelayo se ha referido a que el Consistorio ya ha invertido más de 700.000 euros en recursos extra para destinarlos a las labores de limpieza, recogida de enseres y reparación de los daños que han provocado estas inundaciones, cifra que se prevé que siga incrementando. Asimismo, ha aprovechado para pedir a las administraciones “que se entiendan” y sobre todo “agilidad para que las ayudas a las familias, empresas y agricultores lleguen de la forma más rápida posible y de manera justa”.

Los equipos técnicos de información y asesoramiento municipal sobre ayudas por catástrofes o situaciones de emergencia están compuestos por personal de Inclusión Social, Medio Rural, Participación Ciudadana, Empleo, Urbanismo, Atención a la Ciudadanía (OAC Central) e Informática y coordinados por la Tenencia de Alcaldía de Presidencia.

Estos equipos se encuentran inmerso en estos días en la primera de las dos fases previstas en el dispositivo, informar y asesorar sobre estas ayudas a la ciudadanía afectada en sus localidades.

Como estaba organizado, estos grupos de técnicos han realizado un itinerario por las zonas afectadas, que comenzó el pasado jueves día 19 y que todavía no ha finalizado. Se han visitado, en una o varias ocasiones, La Ina, La Corta, El Portal, Lomopardo y Las Pachecas, continuando las visitas esta semana, a demanda de los delegados de alcaldía de las distintas barriadas rurales y de los alcaldes de las ELA. En el marco de estas visitas, los técnicos van a desplazarse también a La Barca.

Para optimizar la recogida de datos, se ha confeccionado una ficha específica de cada una de las personas afectadas, a las que se les trasladará toda la información correspondiente. De esta forma, será posible evaluar la tipología de daños y el número aproximado de personas a las que será necesario ayudar para la tramitación de solicitudes.

Finalizada la primera fase, se abordará una segunda, que se centrará en informar, asesorar y acompañar en la solicitud de las ayudas, tanto a unidades familiares que deseen paliar daños materiales en viviendas y enseres, como a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. Estas labores serán gestionadas por parte del Servicio de Inclusión Social, en coordinación con Urbanismo, en el primer caso; y por la Delegación de Empleo, en el segundo.