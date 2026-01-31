La alcaldesa de Jerez destaca el humanismo y profesionalidad del doctor José Miguel Merino

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha expresado su reconocimiento profesional y humano al doctor José Miguel Merino en el acto de ingreso en la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras como académico de número. La alcaldesa ha resaltado la trayectoria del doctor José Miguel Merino como médico especialista en Obstetricia y Ginecología, quien ha pronunciado su discurso de ingreso con el título 'Revisión actual del cáncer de mama’, en un acto que ha presentado el doctor y académico de número, Juan Carlos Durán.

García-Pelayo ha afirmado que el doctor José Miguel Merino posee una trayectoria profesional en Medicina que le ha conducido a ser miembro de número de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia. “Para Jerez es un orgullo contar con el doctor José Miguel Merino en los comités científicos de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia y en la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Cádiz desde 2018. El ingreso de José Miguel Merino en esta Real Academia de San Dionisio es un acto de justicia que reconoce su espléndida preparación académica y profesional”.

La alcaldesa ha subrayado, además, el compromiso social del doctor José Miguel Merino con la profesión médica. “El doctor José Miguel Merino es un ejemplo de cómo debemos confiar en los profesionales de la Medicina en un tema tan importante y dramático como es el estudio del cáncer de mama que afecta miles de mujeres en nuestro país”. María José García-Pelayo ha destacado el currículum profesional del doctor José Miguel Merino como Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario Insalud de Huelva, y jefe de la sección de Oncología y Cirugía Ginecológica del Hospital Universitario de Jerez.

García-Pelayo no ha olvidado la labor del doctor José Miguel Merino en el ámbito formativo, recordando que ha sido tutor de residentes del Hospital de Jerez y miembro fundador del grupo de tutores y residentes de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia. De su labor de investigación ha destacado los más de 50 trabajos científicos en congresos nacionales e internacionales.

Como jerezano, María José García Pelayo ha elogiado la condición cofrade del doctor José Miguel Merino, vínculo que le ha llevado a ocupar entre 1998 y 2008 los cargos de secretario, teniente hermano mayor y hermano mayor del Santo Crucifijo de la Salud (San Miguel): “Muchas de sus ponencias han tenido como piedra angular la medicina y la moral cristiana”.

El ciclo Medicina y Sociedad de la Real Academia San Dionisio de Jerez ha finalizado con el doctor José Miguel Merino Aranda que ha ofrecido una conferencia bajo título de la conferencia es 'Revisión actual del cáncer de mama’. En la actualidad los estudios señalan que en España se registraron 37.682 casos en 2025. En Andalucía se diagnostican entre 5.000 y 6.000 casos al año.