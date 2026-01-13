La alcaldesa traslada al Consejo Social de la Ciudad la propuesta de elaborar un diagnóstico técnico para solicitar una financiación especial para Jerez al Gobierno de España

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mantenido una reunión con el presidente del Consejo Social de la Ciudad, Antonio Mariscal, y su vicepresidenta, Vanesa Castilla, en la que les ha trasladado de manera oficial la propuesta de elaborar un diagnóstico sobre la situación de la ciudad que respalde la necesidad de solicitar un Régimen Financiero Especial para Jerez al Gobierno Central.

Tal como la alcaldesa anunciara en su balance de final de año el pasado mes de diciembre, sería el Consejo Social de la Ciudad el órgano encargado de realizar este documento técnico que será trasladado al pleno municipal para su aprobación, convirtiéndose la petición de una financiación singular para Jerez al Gobierno Nacional en el principal reto para 2026 y para el que la regidora jerezana espera contar con el consenso de las fuerzas políticas y sociales.

En este contexto, la alcaldesa ha expuesto que es fundamental contar con “un documento que justifique ante el Gobierno de España, ante la Junta de Andalucía y ante Europa si hace falta, por supuesto, ante la Diputación Provincial, la necesidad que tiene Jerez de recibir un reconocimiento económico especial”.

En este sentido, García-Pelayo ha defendido que "la ciudad requiere un trato especial" argumentando como razones que “no sólo por el número de habitantes que somos, que somos muchos sin ser capital, ya que tenemos muchos más habitantes que muchas capitales de provincia de España, sino porque además, tenemos una realidad que es una suerte pero que también significa un coste elevado en la prestación de servicios y es que contamos con 40.000 jerezanos que viven en una zona rural y que merecen recibir los mismos servicios que tenemos en el Jerez urbano”.

La regidora jerezana ha subrayado que “vamos a trabajar en ese documento” y que “el presidente y la vicepresidenta del Consejo Social de la Ciudad lo elevarán al pleno y, si así lo acuerdan, esperamos tener cuanto antes una solución definitiva para reclamar de la mano de todas las fuerzas políticas, junto con la ciudad, a las administraciones ese trato justo que Jerez lleva mereciendo y esperando desde hace tanto tiempo”.

De igual manera, García-Pelayo también ha afirmado que “hemos elegido este momento porque ya hemos conseguido activar la gestión municipal, consolidándonos como gobierno y con una estabilidad presupuestaria". Además, ha insistido en la idea de que “es de justicia que se reconozca la aportación que realiza Jerez no sólo a Andalucía sino a toda España".

El camino para solicitar esta Régimen Especial se inicia con ese estudio técnico que defina las competencias que está prestando el Ayuntamiento de Jerez, cuáles son las propias del Consistorio según la Ley de Bases del Régimen Local, y cuáles corresponden a otras administraciones; una vez realizado ese análisis, valorar esos servicios y el coste que le supone al Ayuntamiento.