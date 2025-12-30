Jerez volverá a pedir un estatuto económico especial

Jerez volverá a reclamar un estatuto económico especial para la ciudad, una histórica demanda con la que se pretende que la ciudad reciba una mayor financiación para poder cubrir los servicios públicos que se prestan desde el Ayuntamiento. Para ello, el gobierno municipal ha encomendado al Consejo Social de la Ciudad un diagnóstico para respaldar la petición de tratamiento singular que haga el Consistorio con posterioridad.

El anuncio fue realizado por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, durante una comparecencia pública acompañada por su gobierno municipal en la Sala Pescadería Vieja donde hizo balance del año que ya acaba y enumeró los retos del ejecutivo para 2026. Entre ellos se encuentra la pretensión de que Jerez cuente con un estatuto económico especial, un anhelo que no es nuevo. De hecho, ha sido un asunto recurrente desde hace dos décadas en la política municipal sin que hasta el momento haya sido atendida ni por la administración central o autonómica.

Tiempo atrás, se justificó esta necesidad en la grave situación económica que atravesaba el Ayuntamiento, especialmente con la crisis del ladrillo que provocó que el Ayuntamiento jerezano se convirtiera en el paradigma de la quiebra de las entidades locales. A día de hoy, con una situación financiera normalizada, aunque la deuda siga siendo de las más elevadas del país, se justifica esta histórica demanda en el elevado coste de la prestación de los servicios públicos en una ciudad como Jerez con una importante dispersión geográfica al contar con siete entidades locales autónomas, una pedanía y una quincena de barriadas rurales repartidas entre uno de los términos municipales más extensos de España. La regidora ejemplificó esta necesidad señalando: "Gibalbín está a 40 minutos de Jerez y es una barriada a la que le prestamos servicios estando más lejos que Cádiz". Por ello, indicó que "no es justo que otros territorios presten servicios mucho más baratos que Jerez", afirmando que la ciudad tiene que afrontar unos "sobrecostes" por la "dispersión territorial".

Bien es cierto que se demandará un nuevo cálculo del actual sistema de financiación del Estado a las entidades locales —la llamada Participación en los Ingresos del Estado (PIE)— que actualmente supone más de una cuarta parte de los ingresos que tiene el Consistorio —este año el importe superará los 75 millones de euros—. Ahora bien, García-Pelayo explicó que la solicitud va más allá de reclamar una mejor financiación sino que pretende servir también para hacer un análisis exhaustivo sobre los servicios que presta el Consistorio en la actualidad y que son competencia de otras administraciones.

De este modo, y tras una conversación mantenida en la jornada del lunes con el presidente de este órgano consultivo, Antonio Mariscal, está previsto que el gobierno apruebe una encomienda al Consejo Social para que elabore este análisis con el que se sustentará la petición. Con posterioridad, el documento se elevará al pleno municipal para tratar de recabar el apoyo de los grupos de la oposición y, de este modo, pueda ser elevado con el máximo respaldo político posible.

García-Pelayo justificó que esta sea uno de los "retos" para el nuevo año señalando que ahora se da el contexto idóneo para su tramitación dado que es una "reivindicación histórica de ciudad" y cuenta con el "aval" de que el Ayuntamiento ya cuente con un presupuesto actualizado para prestar servicios y atender inversiones. "·Jerez tiene que recibir una financiación justa por parte del resto de administraciones", sentenció.

La alcaldesa, en un momento de la comparecencia para hacer balance del año. / Manuel Aranda

"Jerez es una referencia nacional"

Previo al anuncio de nuevo estatuto económico de Jerez, la alcaldesa hizo balance de la gestión municipal del último año afirmando que la ciudad "ha cogido impulso" y disfruta actualmente de un "ritmo inversor" superior al de periodos precedentes. "Jerez es ya una referencia nacional", sentenció. Para sustentar estas aseveraciones, se refirió al descenso del número de desempleados en los dos últimos años y al incremento tanto del número de autónomos como de empresas —se han superado las 6.000 en este cierre de ejercicio, la cifra más elevada de la serie histórica—.

En cuanto a la situación económica municipal, destacó la "recuperación de la normalidad presupuestaria" al haberse aprobado a finales de verano la previsión contable de este año tras enlazar casi tres ejercicios con cuentas prorrogadas, la vuelta de los planes de empleo o la nueva oferta de empleo público aprobada días atrás. También incidió en la "mejora" de los servicios públicos municipales encuadrándolo en la renovación de la mitad de la flota de autobuses urbanos, el incremento de la partida destinada para la limpieza pública o los nuevos contratos de los servicios de parques y jardines o de limpieza de colegios, ambos actualmente en proceso de licitación.

Incidió, además, en las decisiones adoptadas para sacar al mercado bolsas de suelo tanto de propiedad municipal como autonómica para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), el refuerzo de los servicios de inspección y la adopción de un plan para poner freno a las construcciones residenciales ilegales, la creación de una unidad generadora de proyectos para reducir la tramitación burocrática de inversiones previstas en la ciudad o la obtención de fondos europeos para la ejecución de actuaciones en el centro histórico —la llamada Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Edil) con la que el Ayuntamiento recibirá 11,7 millones para inversiones hasta 2030—, entre otras. También hizo mención de que en este 2026 Jerez será Capital Gastronómica e incidió en que la presentación de la candidatura para ser elegida Capital Europea de la Cultura en 2031 ha consolidado "una estrategia cultural en la ciudad".

Finalmente, no faltó el 'dardo' a la administración central a la que volvió a reclamar una mejora de las infraestructuras de la ciudad —"Jerez necesita más aviones, más trenes y mejores carreteras para seguir avanzando", dijo—, aunque sí le agradeció que facilitara la aprobación de un nuevo presupuesto municipal.