Un jerezano investiga nuevos tratamientos contra el cáncer en Boston

Alejandro Bertolet Reina es un investigador jerezano en el Massachusetts General Hospital, Assistant Professor en Harvard Medical School y director del Bertolet Lab, donde se investigan nuevos tratamientos contra el cáncer usando radiación ionizante.

El jerezano es un experto en los efectos de la radiación en las personas, incluyendo diferentes modalidades como radioterapia convencional, protonterapia y, en particular, nuevos tratamientos usando radiofármacos, es decir, fármacos dirigidos a células tumorales y equipados con elementos radioactivos.

Bertolet es uno de los diez científicos pioneros en la investigación contra el cáncer que se darán cita en Jerez el próximo 8 de octubre en el I Encuentro de la Ciencia de Jerez ‘Nuevos caminos contra el cáncer’. Este encuentro, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer, se espera que sea un evento único, por la calidad de los ponentes y el contenido que van a desarrollar.

Alejandro estudió en el colegio Montealegre y después fue al instituto Seritium. Tras completar sus estudios como licenciado en Física en Sevilla, el jerezano pasó por el Hospital Virgen Macarena de Sevilla para realizar la residencia de Radiofísica Hospitalaria, una especialidad sanitaria destinada al uso y control de la radiación en hospitales y centros médicos.

Tras ello, completó su tesis doctoral entre la Universidad de Sevilla y la University of Pennsylvania, en Philadelphia, tras lo cual fue reclutado por el Massachusetts General Hospital como investigador postdoctoral.

En los últimos años, Alejandro ha obtenido financiación de los institutos nacionales de salud (NIH) americanos, lo cual le ha permitido establecerse como investigador independiente y formar su propio grupo y líneas de investigación, incluyendo otros tres investigadores postdoctorales y un estudiante de doctorado a su cargo.

Bertolet con sus 'postdocs' y estudiantes en el Ether Dome, primer quirófano en el que se demostró públicamente el uso de la anestesia en una cirugía en el mundo y que ahora se ha convertido en un 'museo' en el Massachusetts General Hospital.

El cáncer, muy presente

“Participar en el Encuentro de la Ciencia en Jerez es muy ilusionante. Es una idea que ya habíamos comentado algunos amigos que también están fuera de la ciudad trabajando, poder mostrar el camino que hemos seguido a la gente de Jerez. Muchas veces creo que no hay referentes y parece que es una locura convertirse en científico. Nuestra intención es enseñar que se puede siendo de cualquier barrio”, subraya el jerezano.

Precisamente durante la sesión de la tarde del Encuentro de la Ciencia, los diez científicos se sentarán delante de alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, con el objetivo de dar a conocer las distintas etapas que presenta la carrera científica y promover nuevas vocaciones entre los más jóvenes. “Queremos hablar con las generaciones que se están formando ahora para servir un poco de orientación para aquellos que estén interesados en seguir un camino como éste”.

“Estaba haciendo la carrera de Física y sabía, aunque no le estaba echando mucho caso, que la Universidad de Sevilla ofrecía un máster de Física Médica. Pero mi madre tuvo cáncer de mama, le dieron radioterapia y fue cuando vi al físico ahí. Me interesé más por el tema y lo tuve más claro. Mi madre finalmente murió de cáncer de mama y desde entonces sinceramente ha sido todo una motivación: dedicar mis esfuerzos y mi vida a investigar para tratar mejor a los pacientes”, relata el jerezano.

“Mi padre también ha tenido cáncer, en este caso de piel, pero sí se pudo tratar. El cáncer ha estado muy presente en mi vida”, subraya Bertolet, quien reconoce que tiene una especial relación con la AECC.

Mensaje a los jóvenes

“A mí todo el mundo me dice: ‘¿volverás en algún momento no?’. Y yo en principio no tengo por qué querer volver. No lo digo porque en España no haya trabajo, que creo que tendría, pero la sensación de saber que estás haciendo una cosa distinta, de que estás en un entorno único como en el que estoy aquí…”, confiesa.

El jerezano Alejandro Bertolet.

Bertolet añade que “no digo qué tiene que hacer la gente, pero sí que sepan que hay algo más que su entorno cercano. Para quien busca un trabajo en el que todos los días sean distintos, con gente distinta, fuera del país… muchas veces no hay referentes en tu zona, no hay muchos ejemplos de ‘qué tengo que hacer para llegar a esto’. Tengo compañeros americanos o del norte de Europa y se nota mucho que ellos han tenido más claro el camino, independientemente del dinero, sino que desde pequeños les han informado de todas las posibilidades. Hay muchos jóvenes en el instituto que no saben cómo buscar becas, qué proyectos hay fuera, qué posibilidades hay para salir del ‘a, b, c’. Yo aquí no tengo un trabajo fijo, trabajo en proyectos y es una situación que muchos no quieren aceptar. Sin embargo, para mí es un reto, me parece interesante asumir el riesgo y vivir aquí”.