Alertan de "irregularidades" en la adjudicación de los autobuses urbanos de Jerez

El consejero de Comujesa, el socialista José Antonio Díaz, ha calificado como “una auténtica vergüenza y una chapuza” lo ocurrido en el último Consejo de Administración de Comujesa, donde el gobierno municipal "pretendía adjudicar el contrato de suministro en régimen de renting de 25 autobuses incumpliendo el propio pliego de condiciones técnicas que rige la licitación".

Según ha explicado Díaz, la empresa propuesta como adjudicataria "presentó una oferta que no se ajusta a los requisitos técnicos establecidos en el pliego aprobado para este contrato. En concreto, el documento exigía vehículos de 10,5 metros de longitud, mientras que la empresa ofertó autobuses de 12 metros, una diferencia significativa respecto a lo estipulado en las condiciones de la licitación. Asimismo, el pliego técnico establecía la obligatoriedad de que los vehículos contaran con dos espacios reservados para sillas de personas con movilidad reducida (PMR). Sin embargo, la propuesta presentada por la empresa únicamente contemplaba un espacio, lo que supone un incumplimiento claro de las prescripciones técnicas que rigen el contrato".

"Estamos ante un incumplimiento flagrante del pliego de condiciones técnicas. En estas circunstancias, la empresa debería haber sido excluida automáticamente del procedimiento de adjudicación”, ha señalado José Antonio Díaz, quien ha advertido además de que continuar con el proceso en estas condiciones podría suponer "un incumplimiento" de la Ley de Contratos del Sector Público.

Para el consejero de Comujesa, este episodio demuestra “una vez más que Jerez tiene un Gobierno municipal que no está a la altura de la ciudad”. Díaz ha criticado que el ejecutivo local actúe "con improvisación y falta de rigor en un asunto tan importante como la renovación de la flota del transporte público".

"Es incomprensible que el propio gobierno municipal no haya advertido las irregularidades de una empresa que se presenta a un contrato público sin cumplir las prescripciones técnicas exigidas”, ha afirmado. Los consejeros de Comujesa, Jesús Alba y José Antonio Diaz, han insistido en que la contratación pública debe regirse por los principios de legalidad, transparencia y cumplimiento estricto de los pliegos, y han reclamado al gobierno municipal que actúe con responsabilidad y garantice que el proceso se ajuste plenamente a la normativa vigente.