Jerez moderniza sus autobuses: pago con tarjeta, GPS en tiempo real y 25 nuevos vehículos

El teniente de alcaldesa ha anunciado un “gran paso de gigante” para el servicio de autobuses urbanos de Jerez. Se trata de la aprobación, por parte del consejo de administración de Comujesa, del inicio de expediente de contratación de los nuevos servicios de billetaje y gestión tecnológica del servicio, por valor de unos 800.000 euros y con un plazo de ejecución de 6 meses.

Se trata de un sistema que servirá para modernizar completamente el sistema operativo de los autobuses, incorporando tecnología imprescindible en cualquier transporte público moderno. “Permitirá la geolocalización de los autobuses en tiempo real, a través de GPS, lo que facilitará el control del servicio desde el centro de operaciones y que los usuarios puedan ir viendo donde se encuentran los autobuses en la ciudad”, ha señalado.

Esta geolocalización por medio de GPS, permitirá la instalación de paneles inteligentes en las paradas, en los que se informará sobre cuáles son los minutos que faltan para la llegada del autobús. Esta tecnología era, además, “una demanda histórica de las diferentes asociaciones de nuestra ciudad”, ha recordado Jaime Espinar.

Mientras se avanza en esa licitación de paneles inteligentes, los usuarios y usuarias del autobús podrán contar con una aplicación móvil con la que poder consultar en tiempo real dónde se encuentra el autobús y cuánto le falta para llegar a la parada.

Pago con tarjeta y otras ventajas

Otra ventaja del nuevo sistema es que permitirá el pago con tarjeta bancaria, facilitando aún más el acceso al transporte público. “A día de hoy, o tienes que llevar tu tarjeta de usuario, o tienes que pagar en metálico, pero, como ustedes saben, el uso del efectivo cada vez va menos. Por lo tanto, facilitamos también el uso del transporte público a través de la implantación del pago con tarjeta, lo que supone un salto de calidad en el servicio”. En este contexto, el teniente de alcaldesa ha explicado que “este dispositivo va a permitir implantar un nuevo sistema de tarjetas en nuestra ciudad, que serán personalizadas e incluirá la foto de la persona beneficiaria” para mayor seguridad y control, si bien ha señalado Jaime Espinar, que “los usuarios de la tarjeta actual no tendrán que preocuparse porque van a ser compatibles”.

Otras ventajas del sistema del que dispondrá pronto el servicio de autobuses urbanos de Jerez es que permitirá a los usuarios y usuarias recargar sus tarjetas a través de una aplicación móvil, evitando desplazamientos innecesarios. Igualmente, la modernización de este servicio público permitirá que éste continúe dentro del Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz.

“En definitiva, hablamos de mejoras claras, directas para el usuario, que van a facilitar más información, más comodidad y, por supuesto, un sistema mucho más poderoso. Y además, nos abre la puerta a mejoras futuras, como cartelería inteligente, pantallas informativas y otros módulos tecnológicos, que se podrán seguir implantando en esa mejora continua”, ha señalado el teniente de alcaldesa.

Este nuevo sistema conlleva también mejoras para los trabajadores del servicio de autobuses urbanos como un control avanzado de flota, comunicación directa por voz con la central y la sustitución de un sistema de billetaje que ya está obsoleto.

Con estas medidas, ha señalado Jaime Espinar, “estamos transformando el transporte urbano en nuestra ciudad con inversiones reales, con planificación y adaptado al siglo XXI, que es lo que merecen todos los usuarios y usuarias, un servicio de transporte público, moderno, seguro, eficiente”.

Adjudicación de otros 25 nuevos autobuses

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, también ha informado sobre la inminente adjudicación definitiva del renting de 25 autobuses nuevos destinados al servicio público de transporte. Estos vehículos, junto con los que llegaron a Jerez a finales del año pasado permitirán la renovación total de la flota de este servicio público municipal.

En un principio, esta adjudicación estaba prevista para el día de hoy, pero el PSOE, nuevamente, en otro acto de desesperación para seguir evitando la llegada de nuevos autobuses a Jerez, ha presentado un escrito de paralización de dicha aprobación, suscitando una duda sobre un aspecto técnico de la oferta presentada, lo que ha obligado a que el órgano de contratación tenga que emitir un informe aclaratorio para finalizar dicha adjudicación.

El delegado Jaime Espinar explica las novedades del servicio de autobús en Jerez.

Una vez que se adjudique, previsiblemente la próxima semana, estos autobuses, que irán llegando a Jerez desde finales del este año serán, como en el caso de los primeros que se incorporaron a finales del pasado año, de la marca Mercedes, híbridos y con doble plataforma para el acceso de personas con movilidad reducida, manual y eléctrica. El importe del renting de estos nuevos vehículos será similar al anterior, 1,3 millones de euros al año, durante 10 años.

Jaime Espinar ha recordado la situación del servicio de autobuses al inicio de la legislatura “que estaba a años luz de un servicio moderno” y ha explicado que para poner solución a este problema, a finales del año pasado se incorporaron 25 autobuses nuevos de cuyo funcionamiento, tanto el gobierno municipal como el comité de empresa de ese servicio “hacemos un balance claramente positivo, porque está mejorando la calidad del transporte en nuestra ciudad para satisfacción no sólo de los usuarios, sino también de los propios trabajadores, según nos han informado en una reunión”.

La adjudicación del renting supone un nuevo paso para la modernización del servicio con el que se cumplirá “un compromiso que la alcaldesa, María José García Pelayo, adquirió antes de llegar al gobierno en la ciudad”, ha apuntado Jaime Espinar.