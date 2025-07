Alertan de que quirófanos, UCI, Urgencias y plantas de hospitalización podrían quedarse sin agua en el Hospital de Jerez

El verano se plantea con serios problemas en el Hospital de Jerez. Las delegadas de CCOO en el Hospital denuncian públicamente la crítica situación en la que se encuentra el grupo principal de agua del centro, "debido a un prolongado abandono en su mantenimiento y al estado alarmante de deterioro de sus componentes". Esta situación pone en riesgo directo la seguridad sanitaria del hospital y de los cientos de pacientes ingresados a diario", alertan.

El sistema de agua de cabecera, responsable de abastecer a todas las instalaciones con agua corriente, fría y caliente, "presenta deficiencias estructurales bastante graves". Según traslada CCOO de fuentes técnicas internas, el equipo de bombeo principal y los elementos de control "se encuentran en un estado próximo al colapso. Si este sistema falla, el hospital quedaría sin suministro de agua de manera inmediata".

Según avanza el sindicato, en caso de fallo total, se verían afectados: quirófanos, UCI, urgencias, consultas y plantas de hospitalización, higiene básica del personal sanitario y pacientes, incluidas duchas y aseos, esterilización de material quirúrgico y limpieza de lavandería y cocina, procedimientos médicos que requieren agua, como diálisis,curas o tomas de muestras y una alta probabilidad de infección hospitalaria por imposibilidad de grantizar protocolos de higiene. Es decir, el Hospital colapsaría.

"Aunque el hospital dispone de sistemas de repaldo como depósitos o bombas secundarias, estos no están diseñados para cubrir una avería total ni prolongada del sistema de cabecera. La Dirección del hospital de Jerez conoce esta situación desde hace años", denuncian desde CCOO.

Las delegadas de CCOO subrayan que ésta no es una situación "imprevista, sino una consecuencia directa de la dejadez mantenida en el tiempo por parte de la dirección del hospital". "El hospital ya sufrió en 2024 varias interrupciones del agua caliente en áreas sensibles como Medicina Interna y Oncología, y se recurrió a soluciones improvisadas, trasladando pacientes o calentando agua con sistemas externos. Aun así, no se ha actuado sobre el grupo hidráulico principal, que lleva mas de una década sin una intervención integral", señalan.

Cabe recordar que precisamente ante los problemas de agua que se denunciaron en noviembre de 2024, la propia consejera de Salud, Rocío Hernández Soto, los reconoció. Ante la exposición de la socialista Irene García, en la que denunciaba precariedad laboral e importantes problemas en las infraestructuras, Hernández declaró que "conocemos las noticias sobre la falta del agua caliente. El Hospital de Jerez se construyó en 1968, es un hospital al que hay que hacerle reformas".

Ante la falta de agua caliente en plantas como Medicina Interna y Oncología, Hernández explicó en 2024 que "se le está dando respuesta. Se ha reforzado a los equipos de mantenimiento y se están cambiando las válvulas porque las verticales hay que cambiarlas. ¿Cuál es el problema? Que cuando se hace una obra en un centro sanitario o lo cerramos o intentamos hacerlo manteniendo la actividad sanitaria con las mejores garantías de seguridad y de calidad".

Desde la sección sindical de CCOO exigen una actuación inmediata: "La sustitución o renovación integral del grupo principal de agua y reponsabilidad institucional por el incumplimiento del deber de mantenimiento en instalaciones críticas. El agua no es un lujo. Es un recurso esencial en cualquier centro sanitario, y su gestión no puede depender de la suerte o de la improvisación. Si el sistema falla, no hay plan B real. Se compromete la atención, la seguridad y en última instancia, la vida de los pacientes".