"Si algún día la Esperanza tiene que llevar música, la llevará"

La Hermandad de las Cinco Llagas se encuentra sumergida en varios proyectos, algunos de ellos a la espera de ir terminando otros. El primero ha sido la restauración necesaria de su titular mariana. Se encuentran a la espera de una posible restauración del manto de la Esperanza y de terminar con la restauración del dorado del paso del Señor de la Vía-Crucis. Su hermano mayor, Rafael Cordero, cuenta todo lo relacionado con la hermandad que lleva dirigiendo desde hace dos años.

-Hace tres años desde que el último franciscano abandonó el convento ¿Qué ha cambiado en la Hermandad desde entonces?

-La Hermandad es la misma. El único inconveniente es que, al no haber franciscanos en Jerez, tienen que venir de Cádiz y desde que falleció el padre Salido no tenemos Director Espiritual. Por estatutos no tiene que ser obligatoriamente el superior, pero tradicionalmente esta Hermandad siempre ha acogido a un franciscano como Director Espiritual.

-Antes de ser elegido hermano mayor de la Hermandad, supongo, se propondría una serie de objetivos ¿Cuál de ellos ha cumplido y cuáles se quedan en el tintero?

-Mi intención desde un primer momento era que la Hermandad tenía que ser como una piña cerrada. Pero por desgracia en una Hermandad, como en otras asociaciones, algunos se caen en el camino. La intención es que los hermanos se sientan más implicados, porque hay muchos hermanos que solo aparecen el día de la salida procesional y eso me duele. Esa es mi lucha constante.

-Y en este sentido ¿Qué ha hecho su junta de gobierno para conseguir que los hermanos se impliquen más?

-Yo he hablado con todos los hermanos, sobre todo con aquellos que estaban más retirados de la cofradía. Lo que intentamos es evitar la división entre ellos. Nosotros consideramos que el patrimonio humano es fundamental. Quien tenga un problema que nos lo comunique, porque dentro de nuestras posibilidades intentaremos solucionarlo.

-La Hermandad de las Cinco Llagas es una de las que menos nazarenos tiene ¿A que se debe esto?

-Nosotros salimos a las 03:00 horas, pero tenemos que estar a la 01:00 para hacer una meditación, un vía-crucis, la formación del cortejo, la información sobre la compostura en la calle... Hay muchas personas que no soportan esto. No queremos sacar 500 nazarenos, pero 250 sí que nos gustaría.

-¿Se ha planteado en las entrañas de la Hermandad una posible salida de la madrugá?

-Con todos los años que yo llevo en la Hermandad, en ninguna junta de gobierno he escuchado eso. Tenemos claro que queremos crecer, pero la madrugá no ha sido ni es un debate aquí.

-Ya se ha aprobado en cabildo la restauración de María Santísima de la Esperanza ¿Cuándo será su marcha para ser restaurada?

-La dolorosa se la van a llevar el 19 de septiembre para ser restaurada por Cristina Espejo y Pepa Segura. Probablemente, o al menos así está estipulado, la tengamos de vuelta dos semanas antes de Semana Santa.

-Son muchos los cofrades de la ciudad que verían con buenos ojos que el palio de la Esperanza estuviera acompañado de una banda de música ¿Existe este debate dentro de la Hermandad?

-Debate no hay, pero sí existe rumorología. Muchos hermanos mayores me dicen: "Qué pedazo de manto tienes, ¿cómo es que no le pones una banda al palio? A mí personalmente no es un tema que me preocupe. Aunque yo soy una persona democrática y si en algún momento tiene que llevarla, se llevará. También es algo que conlleva un mayor gasto en la Hermandad, aunque creo que en este caso concreto no creo que los hermanos tengan problema en buscar el dinero (risas).