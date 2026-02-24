Almuzara presenta 'Lo flamenco' de Manuel Chaves Nogales

Lo flamenco de Manuel Chaves Nogales es el título del nuevo libro que acaba de publicar la editorial Almuzara. Esta obra no es un tratado musicológico ni una antología, sino una peculiar visión sobre este arte que abre la puerta a una faceta poco explorada —pero no menos importante— del pensamiento y la sensibilidad de este insigne periodista, que trata de analizar esta manifestación musical como parte de un contexto social, cultural y sentimental de la Andalucía que habitó y pensó.

El presente volumen está compuesto por textos redactados en momentos y lugares diferentes, en los que con su magistral pluma muestra la atenta mirada del periodista preocupado por la manera en que una sociedad llega a manifestarse. Denuncia la banalización del flamenco por parte de quienes lo han reducido a folclore de postal y reivindica a los artistas —incomprendidos, ridiculizados— que han mantenido vivo este arte con conmovedora honestidad.

Portada del libro.

Así, Chaves Nogales se acerca al cante jondo no como folclore, sino como expresión de dolor, memoria y alma andaluza y percibe con profunda intuición que el flamenco va más allá del escenario, “es una reserva emocional y simbólica que continúa pulsando cuando todo lo demás se ha agotado”.

Lejos del costumbrismo fácil y de la postal folklórica, Manuel Chaves Nogales se acerca al flamenco con mirada clara, inteligente y profundamente respetuosa. No busca exotismos ni grandilocuencias. Lo que encuentra —y nos deja— son retratos precisos, humanos, a veces duros, de un arte que entonces no necesitaba adornos ni escenografía para conmover.

Aquí no hay tópicos. Hay patios pobres, noches largas, artistas sin nombre y también figuras míticas. Hay una Andalucía real, contradictoria, compleja, narrada por un periodista que nunca quiso ser protagonista, pero que dejó páginas memorables cuando decidió contar lo que veía.

Manuel Chaves Nogales (Sevilla, 1897-Londres, 1944) es hoy una de las referencias de la literatura y el periodismo español del siglo XX.

Como redactor jefe de El Heraldo y director de Ahora se convirtió en la referencia más avanzada del periodismo en la época de la República. Su obra literaria, entre el periodismo y la novela, dejó varios libros fascinantes de tema ruso: La vuelta a Europa en avión, La bolchevique enamorada, Lo que ha quedado del imperio de los zares y El maestro Juan Martínez que estaba allí.

Y en 1935 conquista un enorme éxito editorial con su archiconocida serie periodística sobre Juan Belmonte en La Estampa y La Nación, publicada recientemente por Almuzara.

Con la guerra tuvo que abandonar España y, tras un periodo en París, del que surge buena parte de su libro La agonía de Francia (1941), se instala en Londres donde seguirá desarrollando una labor periodística internacional de primera fila. En el clima de exilio y guerra, con la salud muy desmejorada, una desafortunada intervención quirúrgica le produjo la muerte mientras preparaba un libro con los testimonios de refugiados de la ocupación alemana.