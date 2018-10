Un alumno del Santa Isabel de Hungría gana el 'Eustory'

El IES Santa Isabel de Hungría va camino de convertir a este 2018 en uno de sus años más prolíficos. Si el próximo 16 de noviembre recibirá uno de los Premios Flamencos en el Aula que otorga la Junta de Andalucía gracias a su labor con el proyecto 'Flamenco Go', liderado por la profesora María del Mar Ibáñez, en los últimos días ha conocido que uno de sus alumnos ha logrado el primer premio en el concurso de historia, Eustory.

El estudiante jerezano Bruno Escobar Fernández se ha alzado con la undécima edición del concurso Eustory, dotado con 2.500 euros, y en el que han participado más de 200 estudiantes de Secundaria y Bachillerato de 25 países.

Llevo 26 años como docente y no he tenido un alumno como él, ama la historia del arte"Sonia GonzálezProfesora del Instituto

Este joven alumno del instituto de la calle Merced, que actualmente cursa segundo de Bachillerato, presentó a la edición de 2018 un trabajo de investigación sobre la primera generación de humanistas jerezanos. En concreto, el título del trabajo es 'Arte, Nobleza y Humanismo. La Arquitectura y la Intelectualidad cultural del primer Renacimiento en Jerez de la Frontera', una investigación que, además de aportar datos inéditos sobre este periodo de tiempo "busca demostrar que en el siglo XVI, a principios del Renacimiento, los nobles jerezanos tenían una cultura intelectual humanista".

Durante meses, este investigador novel ha indagado en diferentes fuentes "principalmente en el archivo municipal, donde he aprendido mucho gracias Manolo Romero Bejarano", aunque también "en los palacios que se conservan de la época". Bruno admite que esta parte "es la más compleja y la más dura, porque puedes leer miles de páginas de las cuales a veces sólo aparece un documento que te puede servir o no". No obstante, en su caso "han aparecido documentos llamativos, como una partitura de música de 1545".

Enamorado del Renacimiento, "es la época que más me gusta", afirma, cuando se le pregunta por los nobles admite que "era gente culta, gente que se redeó de intelectuales". Con un discurso veloz y una capacidad de razonamiento superior a la de un joven de su edad, este alumno de segundo de Bachillerato, se refiere a un caso concreto, "el de Pedro Benavente Cabeza de Vaca, que es amigo del primer autor canario que publica un libro. Él tiene un palacio que es actualmente el palacio de Camporreal".

Su afición por investigar y por el arte "es algo que me han inculcado mis padres, porque mi madre es restauradora". No obstante, reconoce que "desde pequeño he tenido esa inquietud por investigar, me apasiona la historia del arte".

Su profesora y responsable de que se presentase al concurso es Sonia González. "Conocía Eustory por una compañera que presentó trabajos de un alumno hace unos años, y desde entonces he querido presentar alguna propuesta".

"Este año hablé con Bruno y le comenté que era una oportunidad de exponer todo los trabajos que había realizado. Sabía positivamente que ganaría", afirma.

Profesora de historia del arte y con más de 26 años de experiencia docente, admite que "nunca había tenido un alumno como él, te sorprende cada día", y considera que "tiene un desarrollo de ideas y una manera de exponer que supera con creces a un alumno de su edad. Su madurez es superior a la de un estudiante universitario".

Silvia Valero, directora del IES Santa Isabel de Hungría, no oculta "el orgullo que supone tener alumnos como Bruno, ya no sólo por el premio, sino por su calidad humana, porque además tiene una educación en valores traída desde casa y una curiosidad científica de querer aprender y saber".

"Todo eso lo hemos visto en él desde primero de ESO, porque en primero ya hacía rutas explicando el instituto y sabía apreciar el valor histórico y artístico del centro", prosigue.

De él destaca también "su humildad, no es un alumno que quiera machacar a otro, no existe en él una competitividad, sino que aporta cosas y los demás lo ven como un espejo".