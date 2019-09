Tres de cada cuatro alumnos tienen problemas de espalda por las mochilas

Seguramente, en alguna ocasión, tenga hijos o no, ha visto a algún estudiante portando una mochila hasta los topes y con dificultad para moverla. Evidentemente, esta imagen es una constante en el alumnado de muchos centros educativos de la ciudad, que desfilan día a día con una excesiva carga a sus espaldas, provocando, alguna que otra vez lesiones musculares.

Esta circunstancia se desprende del estudio que ha llevado a cabo el pediatra y médico escolar Nicolás Montoya Rodríguez durante los tres últimos cursos académicos, 2016/17, 17/18 y 18/19, en distintos colegios de Jerez y pedanías (de Primero a Sexto de Primaria), y donde se corrobora que estamos ante un problema serio en la educación actual.

El estudio en sí ha intentado conocer de primera mano los principales problemas de cuello, espalda y rodillas derivados del mal uso de las mochilas escolares, dentro de los programas escolares preventivos de salud escolar y hábitos saludables que se llevan en los colegios de Primaria y en los institutos de Secundaria.

Para ello, se ha contado con la colaboración de los equipos directivos y el profesorado de los centros educativos, desarrollando actividades de manera activa donde el propio alumnado ha sido el verdadero partícipe del trabajo.

La iniciativa ha sido apoyada también por el servicio de Pediatría del hospital del SAS de Jerez, gracias a la labor del exjefe de pediatría, Joaquín Ortiz Tardío (recientemente jubilado).

Los resultados han demostrado que tres de cada cuatro alumnos presentan alguna vez dolores de espalda cervical, dorsal y lumbar, cansancio, contracturas musculares e incluso escoliosis idiopática. La carga de las mochilas, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula no debe sobrepasar el diez por ciento del peso corporal, sólo son adecuadas en un 17,7% de la población estudiada, lo que conlleva de manera inferida que el 83,3% de nuestros niños y adolescentes llevan a diario una carga superior a la recomendada, lo que explica la secuelas biomecánicas y fisiológicas.

“Esto debe ser una llamada de atención importante para las familias, y los profesionales de educación, a la hora de inculcar actitudes preventivas de evitación de problemas en nuestros escolares”, asegura Nicolás Montoya, que ha agradecido la colaboración e implicación en el estudio de los diferentes centros.

Estos datos tan contundentes se han ido elaborando gracias a la labor del profesorado, desarrollándose competencias en todas las áreas, centradas en saber su peso real, su talla, el peso concreto de las mochilas que portaban todos los días, la sintomatología acompañante y la concienciación y cambio de actitudes a la hora de saber exactamente el peso necesario que debe llevar en la mochila diaria para evitar cargar con libros, carpetas o utensilios que no usan a diario y que son la causa principal del exceso de peso en sus espaldas o en sus brazos.

Precisamente, para esta labor de concienciación y prevención a nivel escolar y también a nivel social, ya que existe un riesgo osteomuscular fehaciente, se han realizado acciones específicas con los alumnos, instándoles a decidir por sí mismos qué deben y qué no incluir cada día en sus mochilas, con resultados realmente sorprendentes, provocando incluso cambios de actitud con relación a este aspecto.

La prevalencia de excesivo peso de las mochilas, encontrado en Jerez y pedanías, está situada en los rangos altos de otros estudios referidos en otras ciudades, y coinciden con el riesgo que están provocando las mochilas excesivamente cargadas y colocadas de manera no correcta.

¿De quién es la culpa?

A la hora de analizar el estudio llevado a cabo en los colegios no se ha encontrado asociación en la correlación entre el sexo del alumno, por lo que este factor no es influyente. Pero sí es importante, además del dato de que el 83 por ciento de nuestros hijos e hijas llevan excesivo peso en sus mochilas, la presencia del dato del excesivo sedentarismo que tienen la mayoría, y la no responsabilización de sus hábitos con sus mochilas que se pone de manifiesto en el hecho de que casi un 90% reconoce mediante la encuesta, las cifras de objetos y de contenido, llevar objetos que no le hace falta para ese día evaluado, por descuido, olvido o falta de interés en tener esa prevención con el peso para su cuerpo.

Otro de los aspectos que aborda el trabajo y que debería ser objeto de atención tiene que ver con el tipo de mochilas. En este sentido, se insiste en concienciar a los padres y madres sobre la necesidad de adquirir mochilas con cinchas de sujeción, de estar pendiente de las amortiguaciones y su colocación, y de cómo deberíamos adecuar cada mochila a la altura y perfil anatómico de cada alumno.

Del mismo modo, se da especial importancia al hecho de prevenir cuanto antes este problema más aún cuando los tejidos y el proceso de crecimiento osteoarticular está comenzando. Este hecho sucede en muchos casos en una época prepuberal, con lo que su masa muscular aún no se ha desarrollado por completo y la fuerza física que pueden desplegar es todavía limitada.

En definitiva, un problema de salud escolar real que debe ser tenido en cuenta, porque la prevención es muy efectiva y la agradecerán las espaldas dentro de unos años. Y no solo es tarea de los más pequeños de la casa, también de su profesorado y de la sensibilidad de sus padres y madres.