Lo que pudo ser el año más negro para el vino de Jerez y que acabó siendo gris

Babé destaca el esfuerzo realizado por las empresas del sector, “que han procurado no hacer ERTEs, aunque algunas no hayan tenido más remedio, y que por ahora están aguantando el tirón, unas con más pulmón financiero que otras, pero ahí siguen”.

A pesar de que “la preocupación es enorme por el drama humano y económico, de todo se sale”, significa, no sin lamentar que se hayan quedado “fuera de combate muchos empresarios pequeños, bares y restaurantes, a los que se ha hecho pagar el pato cuando está comprobado que la hostelería no es foco de contagio”.

Era digital. El jerez avanza en su transformación

El sector del vino estaba en marzo de 2020 en puertas de una gran campaña de promoción, con un montante de 7,5 millones de euros cofinanciados con fondos europeos hasta 2022 y que tuvo que adaptarse sobre la marcha. Hubo que reconducir muchas actividades que tenían carácter presencial y que estaban enfocadas a la hostelería, pero la campaña ya está lanzada y el grueso de la inversión se ejecutará entre este año y el siguiente. El sector, como la ciudadanía en general, tiene la sensación de que la recuperación está siendo más lenta de lo esperado, “creíamos que iba a haber Feria este año, que el turismo volvería y que la hostelería reabriría, y también genera desazón que las vacunas no vayan a velocidad crucero”, explica César Saldaña, quien se aferra a que “también se pensó que lo de Reino Unido era flor de un día y no es así, porque las cajas siguen saliendo en enero y febrero”. “Los patrones de consumo han cambiado” y “las ventas on line, aunque siguen siendo una parte pequeña, tienen un crecimiento exponencial” afirma. El presidente del vino cree, no obstante, que “el sector hostelero sigue siendo fundamental”, por lo que entiende que “su reapertura marcará la verdadera recuperación”. El Consejo Regulador también se ha adaptado al cambio con la reconversión de la actividad del Aula de Formación (Sherry Academy) al mundo digital.