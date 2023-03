“En el año 2050 la mitad de la población mundial será miope”

El glaucoma ya es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. El dr. Pedro Caro Mateo es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, con la especialidad en Oftalmología a través del MIR por el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, además de ser un experto cirujano en segmento anterior y ejerciendo actualmente en Sevilla, y desgrana los detalles oftalmológicos actuales y el problema en este campo al que se enfrenta la sociedad.

–¿Cómo cree que se encuentra la visión de la población en la actualidad?

–De hecho, es el peor momento en cuestiones de visión y salud oftalmológica, a pesar de los grandes avances en tecnología. Hasta un 75 % de la población no suele acudir a revisión oftalmológica, lo que acarrea numerosos problemas a la hora de la detección precoz o el seguimiento de los tratamientos necesarios. Las medidas de detección son necesarias llevarlas a cabo de manera rutinaria, puesto que un diagnóstico tardío puede ser crucial, acarreando consecuencias irreversibles que afectan gravemente a la salud.Es cada vez mayor el número de pacientes con una visión crítica, dado el incremento de enfermedades oculares crónicas como el glaucoma, cuyos casos suelen ser detectados en estado muy avanzado, con las complicaciones que se deriva de este diagnóstico. Otro tipo de enfermedades oculares como la Degeneración Macular Asociada a la Edad, DMAE, también se encuentra aumentando de forma alarmante.

–¿Cuáles son los problemas más acuciantes a los que se enfrenta la sociedad en este campo?

–A pesar de que la oftalmología sigue estando a la vanguardia tecnológica y cada vez son más los avances estos problemas en la visión se encuentran a la orden del día, creciendo a un ritmo alarmante. Además de los citados aumentos de casos de degeneración macular y el glaucoma no me gustaría olvidarme de la diabetes, puesto que es una de las grandes olvidados por la población en cuanto a los problemas que la falta de revisión y tratamiento pueden implicar a nivel de salud oftalmológica. Un alto nivel de glucemia en los ojos no solamente afecta a los vasos sanguíneos, sino que puede dificultar la visión y acabar convirtiéndose en ceguera irreversible. En cuanto a otros de los problemas más extendidos tenemos la miopía: un 37 % de la población española ya es miope. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya cuenta a la miopía como una de las grandes pandemias silenciosas de este siglo y arroja datos alarmantes: para el año 2050 más de la mitad de la población mundial será miope. Es más, se espera que el 60 % de la población infantil sea miope en los próximos años, debido a que se adelanta cada vez más el momento en el que estos niños necesitan gafas.

–¿Cuál es la importancia de los controles oftalmológicos tanto para la prevención como el tratamiento de enfermedades relacionadas?

–Es fundamental, puesto que enfermedades tan extendidas como el glaucoma no cuentan con una sintomatología clara que pueda llevar al paciente a la consulta de su oftalmólogo, ya que no cuentan con problemas de dolor, molestias o en la propia visión. Por ello es tan importante un diagnóstico que no sea tardío, de forma que pueda evitarse la ceguera irreversible que provoca un glaucoma sin el seguimiento adecuado. Tenemos medios y mecanismos para ayudar a nuestros pacientes, pero son realmente necesarias las campañas de concienciación para la población. Es necesario erradicar la idea de que si no existen molestias o síntomas no hay que realizar revisiones oftalmológicas. Durante estos exámenes oftalmológicos se pueden prevenir daños mayores, por ejemplo en casos de glaucoma, ya que siempre se toma la presión intraocular (PIO).

–El glaucoma sigue siendo la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, ¿qué mecanismos existen actualmente para votar la proliferación de esta enfermedad?

Especialmente con la prevención y la concienciación. Como oftalmólogo siempre aconsejo realizar revisiones periódicas, ya que son la clave para evitar problemas que terminen por no tener solución. Para ello, existe una periodicidad que va a depender de la edad del paciente. En primer lugar, durante la infancia es primordial llevar a cabo durante los primeros meses de vida pruebas para descartar problemas o malformaciones oculares, mediante la revisión del ojo. Entre los 1 y 3 años es importante analizar defectos en la refracción y hasta los 5 años es fundamental vigilar la agudeza visual, a fin de detectar el ojo vago. A partir de estos 5 años las revisiones oftalmológicas pasan a ser anuales hasta los 18 años. En segundo lugar, las revisiones llevadas a cabo entre los 18 y 45 años son recomendadas llevarlas a cabo también al menos una vez de forma anual, a fin de controlar problemas como la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía, así como patologías o irregularidades. Por último, para pacientes de más de 45 años ya aumenta la regularidad de las revisiones, especialmente con los exámenes de fondo de ojo ya que pueden detectar problemas oftalmológicos y dar solución a tiempo. En esta etapa es muy característico la vista cansada, las cataratas, el glaucoma o problemas en la retina, derivados de la retinopatía diabética o de la degeneración macular, entre otros.