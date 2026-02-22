Dos años de la compra del Cine Jerezano y las obras para un gran teatro están paradas

En enero de 2024 el patio de butacas del Cine Jerezano vio la luz. Tras décadas abandonado, el emblemático edificio en la céntrica plaza San Andrés tenía nuevos dueños. Gran Rialto SL (reconocido por su compromiso con el desarrollo de espacios escénicos de excelencia como Teatro Rialto, Teatro Calderón y Teatro Arlequín en Madrid), y la agencia de comunicación beon. Worldwide (a través de su productora beon. Entertainment, creadora de superproducciones como los musicales El médico, El tiempo entre costuras, La historia interminable y Los pilares de la tierra) se unieron para adquirir este reconocido edificio.

Y no sólo lo compraron, sino que anunciaron su transformación. De cine a teatro. Teatro Jerezano.

Hace ahora dos años, el CEO de ‘beon. Entertainment’, Dario Regattieri, subrayó que “lo que queremos es recuperar un espacio que para Jerez y los jerezanos es muy importante. Esto se construyó en 1948, tiene una historia muy grande atrás. Cuando llegó este espacio a nuestras manos nos hizo mucha ilusión. Lo que hacemos es crear espectáculos y darle a este espacio una nueva vida es la esencia que somos”.

Se presentó el gran proyecto para la ciudad, un teatro con 1.000 butacas y grandes obras de Broadway. En principio, anunciaron que estaría listo para finales de 2024, pero las obras no llegaron a comenzar hasta el 17 de enero de 2025. El proyecto se hizo de rogar, pero todo parecía que, ahora sí, iría hacia adelante. “Ha tardado más de lo previsto empezar, pero ya estamos rompiendo paredes, haciendo todo lo que hay hacer para implementar todo e ir ahora sin parar para crear un espacio que va a ser único. Va a ser un espacio muy visual, muy bonito, con una gran infraestructura para poder traer obras que estén a la altura de un teatro de estas características”, destacó hace un año Regattieri.

“Hemos querido que la infraestructura esté a la altura de lo que se necesita para un gran teatro y eso requiere un peine con mucha complejidad (estructura del escenario que permite instalar y mover de un modo más cómodo y funcional los fondos, las escenografías y las máquinas de escena colgadas). Además nosotros queremos hacer la caja escénica lo más grande posible para que se puedan hacer no sólo hacer una tipología de teatro, sino abrirlo a todas las disciplinas”, detalló en enero de 2025 el CEO.

Durante meses la cubeta de la obra se instaló a las puertas del antiguo cine y el patio de butacas quedó completamente vacío. Las máquinas retumbaban en el histórico edificio y la ciudad veía con ilusión el resurgir de este espacio cultural en el centro.

Febrero de 2026. Las obras llevan meses paradas (a excepción de unas semanas tras el verano que se retomaron). Este periódico se ha puesto en contacto con la propiedad en multitud de ocasiones en los últimos meses, pero hasta el momento no han podido aclarar la situación. Eso sí, parece que próximamente sí podrán informar de avances. Jerez espera que el proyecto siga en pie, que el deseo de abrir el futuro Teatro Jerezano continúe vivo, aunque su apertura se esté retrasando más de lo esperado.