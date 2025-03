Un antiguo profesor del Conservatorio de Jerez edita partituras inéditas de la Biblioteca Nacional

El compositor y profesor Salvador Daza Palacios ha editado diversas partituras inéditas que se encuentran en el rico fondo de manuscritos musicales de la Biblioteca Nacional de España (BNE). Las obras, que ven por primera vez la luz pública en formato de imprenta, han sido transcritas y adaptadas a la plantilla de la banda de música actual, dado que, al tratarse de piezas destinadas a estas orquestas de vientos del siglo XIX, su diferencia con las que existen en la actualidad hacen que deban adecuarse a los instrumentos que integran hoy día estas agrupaciones.

Salvador Daza Palacios.

Asiduo visitante de la BNE y todo lo que se va digitalizando, por esa doble vertiente de Daza de musicólogo e historiador, "siempre estoy curioseando el contenido de la página de la Biblioteca, algo que tenemos en casa muy cómodamente, y me encuentro que hay partituras de compositores españoles que son muy interesantes, que no están editadas y que apenas si se han interpretado porque son del siglo XIX o principios del XX. Me he dedicado a transcribirlas a los programas de hoy, que podemos así oír, y darle vida a esos manuscritos olvidados desde hace muchos años. El siguiente paso sería que las tocara alguna banda o las integraran en repertorio".

"Son partituras manuscritas, con una caligrafía enrevesada, hechas rápido, con la pluma antigua, con erratas, notas que no se ven con claridad y que hay que desvelar. Tienen su dificultad y hoy los más jóvenes no leen partituras manuscritas. Antes se leía la música manuscrita", explica Daza, que asegura que le "apasiona darle vida a esa música, es una resurrección de las obras". Hay partituras incluso con instrumentos que hoy ya no existen, como el serpentón, cornetines, onovenes y saxhorns, y que hay que sustituit por otros más modernos.

Entre las obras –que han sido publicadas por Miscelánea Cultural– se encuentran piezas del célebre autor del pasodoble 'La Giralda', el compositor nacido en Madrid Eduardo López Juarranz (1844-1897), del que Daza ha editado la que se puede considerar en justicia la primera obra del repertorio sinfónico español para clarinete bajo solista y banda. Esta es la romanza 'El cautivo', escrita por Juarranz durante su estancia en Cádiz como director militar de la Banda de Ingenieros, y realizó diversas actividades musicales en ciudades de la provincia como Jerez. Se trata de una pieza de concierto al estilo romántico, de la cual se ha editado también la versión para clarinete bajo y piano.

Otra de las obras inéditas dadas a conocer es el pasodoble 'A vencer', muy poco divulgada y que muestra una vez más la gran inventiva melódica y destreza armónica e instrumental del maestro madrileño. El aporte se completa con un arreglo recuperado de la célebre pieza para piano 'Las campanas del monasterio', original del autor francés Lefébure-Wély, que instrumentó el citado López Juarranz y que el profesor Daza ha podido identificar correctamente ya que en el catálogo de la BNE no figuraba tal autoría.

Portada de una de las obras editadas por Daza.

Las demás obras que integran esta valiosa aportación pertenecen al autor alicantino Ernesto Villar Miralles (1849-1916) y se trata de tres marchas de procesión tituladas 'A Santa María Magdalena', 'Adiós' y 'Eternum pacem'. Además de la transcripción de la marcha fúnebre 'El Santo Sepulcro', del compositor italiano Gustavo Rossari, realizada por el músico afincado en Cádiz Federico Rotllán, también se incluye entre las obras editadas la marcha religiosa 'El Aniversario', de otro Rottllán, en este caso de José María. Todas estas marchas tuvieron mucha aceptación en su época, aunque con el curso de los años fueron olvidadas.

Todo este repertorio puede oírse en un canal de Youtube en el que el editor ha subido los audios de estas obras recuperadas "con el fin de poder disfrutar de unas piezas de indudable valor histórico y musical. Todo ello con el propósito de enriquecer el repertorio musical de nuestras bandas de música y demostrar la gran valía de nuestros compositores", apunta Daza, que he sido durante casi 20 años profesor del Conservatorio 'Joaquín Villatoro' de Jerez, jubilado recientemente, así como colaborador ocasional de Diario de Jerez.

En conclusión, "se trata -añade- de música española y de banda de música concretamente, en la que se incluyen diversas marchas de procesión que serían muy adecuadas reestrenar en la época cuaresmal que comienza, en la que Jerez brilla con luz propia con una Semana Santa tan magnífica".