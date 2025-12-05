Antoñito Molina ofrecerá un concierto en Jerez en 2026

Tras el éxito arrollador de la gira 'Me Prometo', Antoñito Molina presenta 'Mis últimos Me Prometo', una serie muy limitada de conciertos que tendrá lugar en 2026. Entre las contadas fechas, la de Tío Pepe Festival. La noche del 25 de julio el público podrá vivir un directo cercano, apasionado y lleno de verdad, en el que el artista gaditano se reencontrará con su público antes de abrir la puerta a una nueva etapa creativa.

Las entradas pueden adquirirse en la página web www.veraneaenlabodega.com.

Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify y presente en el ranking Top 200 artistas de la plataforma líder mundial en streaming de audio gracias al éxito de sus singles -parte de los principales top virales nacionales- la trayectoria de Antoñito Molina sigue creciendo, consolidándose como la promesa de la música en español. El joven cantautor de Rota se dio a conocer con el dúo 'El Tren de los Sueños', que fundó en 2006. Tras un respiro en su carrera y una clara evolución en su forma de componer e interpretar sus canciones, en 2017 graba su primer álbum en solitario: 'Déjame que te cuente'. En 2020 regresó con más fuerza que nunca con el lanzamiento de un nuevo sencillo, 'Ya no me muero por nadie', trabajo al que se sumaban 'Dicen que el mundo se acaba' y 'Me estoy volviendo loco' que acumula más de 7 millones de reproducciones.

En 2022 lanzó al mercado su segundo trabajo discográfico, 'La ley de mi naturaleza', un disco que incluía 'Y te voy a querer', con casi 10 millones de streams en Spotify. 'El Club de los Soñadores' es su trabajo discográfico más reciente, un recopilatorio con las mejores canciones de Molina junto a tres temas inéditos que hoy son bandera musical y emocional de toda una generación, cautivada por las historias universales y personales de vida que ha querido regalar a un público con el que conecta con cercanía, autenticidad y una especial sensibilidad.

Con un puesta en escena vibrante diseñada para dialogar con el corazón y un repertorio lleno de himnos, 'Mis últimos Me Prometo' será una ocasión irrepetible volver a rendirse ante su magia el próximo 25 de julio en Jerez de la Frontera, para sentir a Antoñito Molina en uno de los escenarios más mágicos del verano: la Bodega las Copas.

Noche de zarzuela

Una noche dedicada a la zarzuela con tres figuras esenciales de la lírica española actual: el tenor Ismael Jordi, la soprano Sabina Puértolas y el maestro Óliver Díaz, al frente de la Orquesta Sinfónica de Málaga y el Coro del Teatro Villamarta. Esta excepcional conjunción artística se dará cita el domingo 9 de agosto en el incomparable marco de Tío Pepe Festival 2026 para poner banda sonora al verano con las bodegas jerezanas como epicentro de una experiencia que trasciende lo meramente artístico. En un formato elegante y envolvente, la propuesta permitirá redescubrir algunas de las páginas más emblemáticas del repertorio de un género cuya revitalización lo conecta ante un amplio público. Traición y modernidad se encontrarán en una noche única en Jerez de la Frontera.

Estos anuncios se unen a los ya hechos sobre los conciertos de Raphael (4 de julio), que regresa a Tío Pepe con Raphaelísimo, un espectáculo superlativo que condensa la esencia de una carrera única; la mítica banda británica de hard rock Deep Purple (10 de julio), la fuerza arrolladora de Pastora Soler (11 de julio), Sergio Dalma y su regreso al universo Via Dalma (18 de julio); el G-5 y su rumba contemporánea (19 de julio); Israel Fernández (26 de julio) como primera confirmación del ciclo Solera y Compás); la celebración del pop-rock español de los 80 con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio) bajo el título Noches de Rock&Roll; Luz Casal (2 de agosto) con el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, Me voy a permitir; el 30 aniversario de M-Clan sobre los escenarios (4 de agosto) y el homenaje internacional a Queen con God Save The Queen (6 de agosto), que en su gira mundial más ambiciosa celebrará los 40 años del último concierto de Queen con Freddie Mercury. Fechas a las que se suman a dos espectáculos del ciclo Tío Pepe Comedy: el genuino Manu Sánchez con su personal Entregamos (17 de julio) y el humor fresco de El Monaguillo con Efectiviwonder (23 de julio).