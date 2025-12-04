Ismael Jordi, Sabina Puértolas y Óliver Díaz protagonizarán una noche dedicada a la zarzuela en Jerez

Una noche dedicada a la zarzuela con tres figuras esenciales de la lírica española actual: el tenor Ismael Jordi, la soprano Sabina Puértolas y el maestro Óliver Díaz, al frente de la Orquesta Sinfónica de Málaga y el Coro del Teatro Villamarta. Esta excepcional conjunción artística se dará cita el domingo 9 de agosto en el incomparable marco de Tío Pepe Festival 2026 para poner banda sonora al verano con las bodegas jerezanas como epicentro de una experiencia que trasciende lo meramente artístico. En un formato elegante y envolvente, la propuesta permitirá redescubrir algunas de las páginas más emblemáticas del repertorio de un género cuya revitalización lo conecta ante un amplio público. Traición y modernidad se encontrarán en una noche única en Jerez de la Frontera. Las entradas pueden adquirirse ya en la página web www.veraneaenlabodega.com.

El tenor jerezano Ismael Jordi -formado con Alfredo Kraus y Teresa Berganza- ha sabido construir una sólida trayectoria internacional que lo ha llevado a los principales teatros de todo el mundo, desde el Teatro Real y el Liceu hasta la Royal Opera House de Londres, la Ópera de París, Viena, Múnich o Tokio. Admirado por la belleza y musicalidad de su canto, el carismático artista mantiene además un vínculo muy personal con la zarzuela, en la que destaca especialmente su aclamada interpretación de Fernando en Doña Francisquita junto a otros títulos como Los gavilanes o Luisa Fernanda. Su debut en 2023 en el Metropolitan Opera de Nueva York con La traviata marca un hito en el gran momento artístico que atraviesa con prestigiosos reconocimientos como el Premio Ópera XXI al mejor cantante masculino o la nominación a los Premios Talia que otorga la Academia de las Artes Escénicas de España como mejor intérprete masculino de lírica.

A su lado, Sabina Puértolas aportará en este espectáculo la versatilidad que la ha convertido en una de las sopranos españolas más solicitadas en la escena internacional. Triunfadora en repertorio barroco, belcantista y verdiano, ha encarnado papeles como los de Rodelinda, Norina, Fiorilla, Manon, Violetta o Gilda en teatros de Europa, Asia y América. Sus recientes éxitos incluyen Rigoletto en Bilbao, Don Pasquale en Santiago de Chile y producciones de zarzuela como Doña Francisquita en el Teatro de la Zarzuela. Su debut en el Carnegie Hall en 2022 reafirmó un prestigio cimentado desde su irrupción en La Scala con Un ballo in maschera, tras un sólido camino formativo y el reconocimiento internacional que le supuso ganar Operalia en la categoría de Zarzuela.

El maestro Óliver Díaz, formado en la Juilliard School gracias a la prestigiosa beca Bruno Walter, completa este reparto de excepción. Director versátil y riguroso, ha trabajado con las principales orquestas españolas y con importantes formaciones internacionales, además de ser habitual en escenarios como los del Palau de Les Arts, el Teatro Real, el Liceu o el Teatro alla Scala. Su etapa como director musical del Teatro de la Zarzuela y su doble faceta como compositor y arreglista avalan una profunda conexión con el repertorio que dirige en esta ocasión en Tío Pepe Festival. En su haber, más de una docena de grabaciones realizadas para los sellos discográficos NAXOS o Warner Music Spain, entre otros. La mágica unión de estas tres trayectorias -la elegancia vocal de Ismael Jordi, la expresividad de Sabina Puértolas y el conocimiento profundo del género de Óliver Díaz- tendrá como telón de fondo a las históricas y emblemáticas bodegas jerezanas, el marco ideal para celebrar la zarzuela en una noche que reivindica la riqueza y vigencia del patrimonio lírico español.

Les acompañarán dos instituciones musicales de referencia: la Orquesta Sinfónica de Málaga y el Coro del Teatro Villamarta. Fundada en 1945 por el maestro Pedro Gutierrez Lapuente, la de Málaga es una de las orquestas más antiguas de España, contando en sus innumerables conciertos con la participación de renombrados solistas cómo Gaspar Cassadó, Henryk Szeryng, José Cubiles, Alfredo Kraus, Montserrat Caballé, Ainhoa Arteta, Anna Netrebko, Yusif Eyvazov o Andrea Bocelli. El Coro del Teatro Villamarta cumple por su parte un papel fundamental en la vida cultural de Jerez de la Frontera, contando actualmente con más de sesenta voces repartidas entre las cuerdas de sopranos, contraltos, tenores y bajos. En su ya dilatada trayectoria ha participado en todas las temporadas líricas del coliseo jerezano y actuado en numerosos escenarios, certámenes y festivales de España.

Este anuncio se une a los ya hechos sobre los conciertos de Raphael (4 de julio), que regresa a Tío Pepe con Raphaelísimo, un espectáculo superlativo que condensa la esencia de una carrera única; la mítica banda británica de hard rock Deep Purple (10 de julio), la fuerza arrolladora de Pastora Soler (11 de julio), Sergio Dalma y su regreso al universo Via Dalma (18 de julio); el G-5 y su rumba contemporánea (19 de julio); Israel Fernández (26 de julio) como primera confirmación del ciclo Solera y Compás); la celebración del pop-rock español de los 80 con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio) bajo el título Noches de Rock&Roll; Luz Casal (2 de agosto) con el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, Me voy a permitir; el 30 aniversario de M-Clan sobre los escenarios (4 de agosto) y el homenaje internacional a Queen con God Save The Queen (6 de agosto), que en su gira mundial más ambiciosa celebrará los 40 años del último concierto de Queen con Freddie Mercury. Fechas a las que se suman a dos espectáculos del ciclo Tío Pepe Comedy: el genuino Manu Sánchez con su personal Entregamos (17 de julio) y el humor fresco de El Monaguillo con Efectiviwonder (23 de julio).

Veranea en la Bodega se reafirma como mosaico cultural en el que la música, el humor y la gastronomía se convierten en vehículos de memoria, celebración y encuentro. Las entradas para todos los espectáculos anunciados pueden adquirirse ya en la página web www.veraneaenlabodega.com.