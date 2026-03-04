Aparece un cadáver en la planta de reciclaje de Las Calandrias en Jerez

La Policía Nacional está investigando la aparición de un cadáver en la planta de reciclaje de Las Calandrias en Jerez. Hasta el momento lo único que se conoce es que han sido los trabajadores de la empresa los que manipulando material en la planta han encontrado el cuerpo sin vida de una persona. Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Científica para recabar datos de la investigación.

Este suceso recuerda al que ocurrió en febrero de 2011 en la planta de reciclaje de Las Calandrias cuando fuentes policiales confirmaron la aparición del cuerpo de un indigente lituano, que fue encontrado cuando los trabajadores realizaban en una cinta transportadora la separación manual de los residuos de uno de los últimos camiones que descargaron en el centro.