Un coche pierde el control y acaba sobre la mediana frente al Campus de Jerez

El conductor sale por su propio pie tras el aparatoso accidente en la avenida de la Universidad
Agentes de la Policía Local de Jerez han intervenido este miércoles por la mañana en un accidente de tráfico. En concreto, el suceso ha tenido lugar en la avenida de la Universidad, a pocos metros del acceso del campus de La Asunción.
Por motivos que se desconocen, el conductor de un coche ha perdido el control del vehículo y ha acabado encima de la mediana. A pesar de lo aparatoso del accidente, en el que ha saltado el airbag, el conductor ha salido por su propio pie, según testigos presenciales.
