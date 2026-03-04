Un coche pierde el control y acaba sobre la mediana frente al Campus de Jerez

Agentes de la Policía Local de Jerez intervienen en la avenida de la Universidad tras el accidente de un turismo que ha acabado sobre la mediana, a la altura del Campus de La Asunción.

Agentes de la Policía Local de Jerez han intervenido este miércoles por la mañana en un accidente de tráfico. En concreto, el suceso ha tenido lugar en la avenida de la Universidad, a pocos metros del acceso del campus de La Asunción.

Por motivos que se desconocen, el conductor de un coche ha perdido el control del vehículo y ha acabado encima de la mediana. A pesar de lo aparatoso del accidente, en el que ha saltado el airbag, el conductor ha salido por su propio pie, según testigos presenciales.