La APJ retoma la celebración del Día del Patrón de los periodistas, San Francisco de Sales

Este sábado 24 de enero, la Asociación de la Prensa de Jerez (APJ) ha retomado “con satisfacción” la celebración de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Una jornada en la que la APJ ha convocado a sus asociados en el Palacio San Dionisio, gracias al ofrecimiento de Fulgencio Meseguer. El acto, muy lúdico, ha consistido en una visita guiada por el propietario de dicho Palacio por The Sherry Gallery.

El presidente de la APJ, Javier Benítez, ha aprovechado el acto para recordar que "en tiempos tan convulsos, más que nunca, el periodismo es necesario y primordial”. Y ha incidido en "un periodismo hecho con corazón, con rigor y con humanidad para cumplir nuestro deber de ser un servicio público".

Javier Benítez ha puesto el acento en el corazón porque "me parece esencial que resaltemos la humanidad de la mayoría de nuestros compañeros al cubrir días tan duros como el domingo, en Córdoba. Días en los que acercarnos a la realidad con humanidad es vital para contar lo que de verdad sucede y a quién le sucede". Y ha reconocido: "Estoy francamente orgulloso de la imagen que ha proyectado mi tierra de solidaridad, de entrega y de estar a la altura. También nuestros periodistas".

Por su parte el empresario Fulgencio Meseger ha destacado que "ha sido una experiencia formidable recibir en nuestro museo a la Asociación de la Prensa de Jerez y disfrutar de su compañía, distendidamente y sin obligaciones, tenerlos cerca y poder hablar con ellos de su visión y criterio".

Todos los asociados asistentes han podido hacer una cata de los vinos de Cayetano del Pino y un aperitivo ofrecido por la Asociación en una jornada de convivencia para recodar la importancia de esta profesión para que la sociedad consiga una información veraz y contrastada.