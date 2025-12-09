La APJ y Peripecias Libros crean una colección editorial sobre Periodismo

El presidente de la Asociación de la Prensa de Jerez (APJ), Javier Benítez, y el presidente de la editorial Peripecias Libros, Antonio Aguayo, han firmado un convenio por el cual se crea la colección editorial ‘Periodismo’, que favorecerá la edición y publicación de libros de temática periodística. Al mismo tiempo, Peripecias facilitará la publicación de obras de otras temáticas cuyos autores sean socios de la APJ.

Javier Benítez se mostró orgulloso de este nuevo paso que da la APJ "para facilitar una faceta que muchos de nuestros asociados ya han explorado, y que ahora, fruto del acuerdo con Peripecias, tendrá un coste cero para ellos". Según el presidente de la APJ, "supone una nueva plataforma para que nuestros periodistas tengan proyección y se dediquen a escribir con la garantía y soporte de una editorial jerezana de prestigio como es Peripecias Libros".

Antonio Aguayo, responsable de la editorial, por su parte, aseguró estar muy ilusionado con este nuevo proyecto. "Vamos a poner en valor los trabajos periodísticos o firmados por periodistas y les vamos a dar la oportunidad de que muestren al público sus investigaciones, relatos o artículos”, indicó.

El primer libro de la colección se presentará este jueves 11 de diciembre en la Bodega San Ginés del Consejo Regulador del Jerez. Se trata de ‘Sorbos de Sacristía’, una recopilación de los mejores artículos que escribió el que fuera redactor jefe de Diario de Jerez, Juan Pedro Simo, tristemente fallecido en verano de 2024. El también periodista Pedro Ingelmo ha sido el encargado de recopilar y ensamblar todos aquellos artículos de temática jerezana y bodeguera. La APJ celebra especialmente que la primera publicación de esta nueva colección se convierta también en un homenaje a la figura de un periodista de raza como Juan Pedro Simo.