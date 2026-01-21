Aplazado 'Los Balcones de Lola' en solidaridad con las víctimas y familiares del accidente ferroviario de Adamuz

La Delegación Municipal de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura informa que se ha decidido aplazar hasta el próximo 7 de febrero la celebración de la tercera edición de ‘Los Balcones de Lola’, prevista inicialmente para este sábado 24 de enero, en solidaridad con las víctimas y los familiares del accidente ferroviario de Adamuz ocurrido el pasado domingo y que hasta el momento ha provocado la muerte de 43 personas.

Hay que recordar que en esta tercera edición está prevista la actuación de Ismael de la Rosa y María Carrasco desde el balcón del Palacio de Villapanés, en pleno barrio de San Miguel. Y de María Terremoto, que ofrecerá su actuación desde el balcón del Ayuntamiento-Consistorio, llevando su voz al corazón institucional de la ciudad en un sentido homenaje a la figura de Lola Flores.

La jornada culminará con el 'brindis con poderío', que tendrá lugar en el Ayuntamiento en homenaje a la Capitalidad Gastronómica 2026.