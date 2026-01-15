Jerez celebra la tercera edición de 'Los Balcones de Lola' con grandes voces y un 'brindis con poderío' por la Capital Gastronómica

La ciudad de Jerez vuelve a rendir homenaje a su artista más universal con la celebración el sábado día 24 de enero de la tercera edición de 'Los Balcones de Lola', una cita ya consolidada en la agenda cultural, dedicada a Lola Flores, tal y como ha anunciado el teniente de alcaldesa, Jaime Espinar, junto al delegado de Cultura, Francisco Zurita.

Espinar ha contextualizado esta nueva convocatoria destacando el orgullo de Jerez por la figura de Lola Flores, poniendo en valor su trayectoria artística, así como el legado vital, cultural y humano transmitido a través de su familia y de sus enseñanzas. Asimismo, ha señalado que la presente edición adquiere “una nota distintiva” al coincidir con la designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026. De este modo, entre las novedades, Espinar ha anunciado la celebración de un “brindis con poderío” que servirá para dar “el pistoletazo de salida a la capitalidad gastronómica de la ciudad de Jerez”, cuyo relevo oficial tendrá lugar la próxima semana en Fitur.

El teniente de alcaldesa ha detallado las novedades de esta tercera edición, que presenta dos rasgos diferenciales. Por un lado, la incorporación de “otro perfil de artistas para escuchar canciones de Lola Flores en registros distintos” y, por otro, "la apertura de fronteras en la procedencia de los participantes. El cartel incluye a Ismael de la Rosa, joven artista sevillano con proyección nacional; a la jerezana María Carrasco, que aportará un registro diferente en su homenaje a la Faraona; y a María Terremoto, una de las grandes voces del flamenco actual, referente no solo de Jerez sino de toda España".

Espinar ha resaltado que 'Los Balcones de Lola' es una propuesta “que ha llegado para quedarse y que debe mejorar año tras año, con una evolución paulatina que permita seguir creciendo sin perder su esencia". Por otro lado, el teniente de alcaldesa ha informado sobre la adjudicación del equipamiento del nuevo espacio cultural dedicado a la familia Flores.

Un evento participativo en línea con la candidatura Jerez 2031

Por su parte, el delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, ha subrayado la vinculación directa del evento con la proyección exterior de la ciudad, tanto a través de la capitalidad gastronómica, como de la aspiración al título de Capital Europea de la Cultura en 2031.

En este sentido, ha señalado que “precisamente porque Jerez será este año Capital Española de la Gastronomía, nuestra artista más universal se une a esta fiesta”, motivo por el cual este año se invierte el orden habitual de las actuaciones entre los balcones del Palacio de Villapanés y el Ayuntamiento. También ha informado que el Centro Cultural Lola Flores, situado en la Plaza Belén, celebrará el día 21 de enero su tradicional Jornada de Puertas Abiertas.

Por último, Zurita ha puesto el acento en la importancia estratégica de la propuesta artística de 'Los Balcones de Lola' en el proceso de la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, resaltando que el evento está plenamente alineado con la forma de entender la cultura en la ciudad, participativa, accesible y compartida, que se mezcla con la vida cotidiana y convierte el espacio público en lugar de creación y convivencia. Ha destacado su carácter social y popular, recordando que las canciones de Lola Flores forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones y que esa participación espontánea de la ciudadanía forma parte de las señas de identidad de Jerez.

Programa III 'Los Balcones de Lola'

El programa de esta tercera edición de los Balcones de Lola dará comienzo el sábado 24 de enero, a las 12:00 horas con la actuación de Ismael de la Rosa y María Carrasco desde el balcón del Palacio de Villapanés, en calle Empedrada 2, en pleno barrio de San Miguel.

A las 13:30 horas, será el turno de María Terremoto, que ofrecerá su actuación desde el balcón del Ayuntamiento, llevando su voz al corazón institucional de la ciudad en un sentido homenaje a la figura de Lola Flores.

La jornada culminará a las 14:00 horas con el "brindis con poderío", que tendrá lugar en el patio del Ayuntamiento.