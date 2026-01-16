Aplazada la festividad de San Antón 2026 en Jerez por las inclemencias meteorológicas

Imagen de la última Fiesta de San Antón celebrada en el parque González Hontoria

El Ayuntamiento de Jerez ha comunicado estre viernes 16 que, ante las previsiones meteorológicas anuciadas para este fin de semana se ha decidido posponer la Festividad de San Antón al próximo domingo 25 de enero, así como la cancelación del Rastrillo de los Domingos en el Parque de la Rosaleda.

Según informa la Delegación Municipal de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura en una nota de prensa, esta medida se toma considerando el carácter multitudinario del evento, ante el cual resulta prioritario garantizar el bienestar, la seguridad y el éxito de la convocatoria, tanto para los asistentes como para los animales participantes.

Fragmento del cartel anunciador de San Antón 2026 en Jerez.

Ampliación del plazo de inscripción

Como consecuencia del aplazamiento, el plazo para inscribir mascotas en el desfile se amplía hasta el jueves, 22 de enero.

Las personas interesadas pueden realizar el trámite a través de la web municipal en el siguiente enlace.

El Ayuntamiento de Jerez lamenta "las posibles molestias derivadas de este cambio", subrayando la necesidad de asegurar que la jornada se desarrolle con "plenas garantías" en el Parque González Hontoria.