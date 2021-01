Una aplicación para el control de aforo desde Jerez y para todo el mundo

Alejandro Pérez Gutiérrez ha creado una app para terminales Android, sistema operativo más utilizado en el mundo, que ayuda a controlar el aforo de locales o eventos. Una aplicación gratuita, "simple porque se utiliza manualmente pero a la vez compleja y segura que ya están utilizando comercios de todo el mundo", como restaurantes de Colombia, supermercados de Chile o empresas de España, "incluso con la posibilidad de mostrar un grafico con el aforo en tiempo real", subraya su autor.

Melillense afincado en Jerez hace 17 años, Pérez explica que "el COVID19 nos ha obligado a reinterpretar y cambiar nuestro estilo de vida, y controlar el aforo de los comercios para evitar aglomeraciones es una de las medidas de prevención de la nueva normalidad".

Y "desde Jerez, como ciudadano anónimo pero comprometido, quiero ayudar a los negocios en todo el mundo que no pueden invertir grandes cantidades de dinero y necesitan asegurar sus comercios para seguir ofreciendo sus servicios con las mejores garantías y seguridad para mantener sus locales abiertos al público".

Todo arranca al inicio de la pandemia, cuando por las medidas de seguridad sanitarias en la empresa en la que trabaja Alejandro Pérez se hace necesario e imprescindible controlar el aforo de la clientela, y al tener varias puertas de entrada y salida controlar el número de personas en el recinto era tarea complicada. Así, "probamos varias herramientas pero no llegaban a servirnos como queríamos; como tengo algunos conocimientos de programación y me gusta, empecé a darle vueltas, mis compañeros me animaron" y todo cristalizó en una primera versión de la aplicación "para salir del paso".

Luego, cuando "vimos que esto iba para largo y que las medidas de seguridad sanitaria seguían igual, le di una vuelta para pulirla", mejoras que cuajaron en esta app "adaptada a las necesidades de la empresa" pero que "cualquiera puede utilizarla", y con el apoyo y ánimo de amigos y compañeros se decidió a compartirla con el resto del mundo y a subirla a internet: "Pensé que igual que a mí, habría gente a la que le hiciera falta porque en estos tiempos cualquier ayuda para cualquier negocio se agradece, de ahí que sea gratis".

El proyecto "se lanzó este mes de enero con la necesidad de disponer de una forma barata, fácil, anónima y multidispositivo de controlar el aforo. Incluso con varias entradas y salidas. Con estas premisas nació la app Control de Aforo para controlar los accesos y aforo a un negocio en varias entradas de forma rápida, segura y gratis", explica Pérez Gutiérrez, que subraya que "la app Control de Aforo es una aplicación móvil que ofrece una herramienta rápida, fiable y segura para controlar y regular el acceso y aforo a tu establecimiento, evento o lugar".

Además de ser gratis, la aplicación no requiere registrarse y no tiene publicidad

Además, para obtener la aplicación "no es necesario registrase ni introducir un email para usarla, solo tienes que descargarte la app en tu dispositivo Android desde Google Play Store y comenzar a utilizarla".

El creador de la app Control de Aforo añade que "se puede utilizar para todo tipo de establecimientos y lugares como bares y restaurantes, tiendas o centros comerciales, cines, eventos, ferias y gimnasios. Incluso en eventos al aire libre como playas o parques", precisando que "es multidispositivo y ofrece la posibilidad de compartir el mismo contador entre varios dispositivos. Cuando dos móviles se enlazan comparten el mismo contador, lo que significa que muestran los mismos datos y cualquier cambio, ya sea de entrada o de salida, se actualiza en el otro terminal al instante. Se pueden enlazar tantos terminales como se quieran, no hay limite, tanto móviles como tablets. Simplemente hay que añadir el mismo código de enlace, que se encuentra en la app, en todos los dispositivos".

Además, para mayor facilidad de manejo "se puede indicar el límite del aforo en los ajustes de la app. Cuando se llega al límite se muestra un mensaje en el contador. Para que el gráfico de aforo muestre datos es necesario indicar el límite de aforo; la aplicación muestra en tiempo real la ocupación y aforo del establecimiento o evento en un gráfico para ofrecer la información a los visitantes. La primera vez que se accede al gráfico de aforo tarda 10 segundos en aparecer mientras se cargan los datos, y se actualiza cada 10 segundos para mostrar los datos reales".

Hay otros detalles en la aplicación que permiten personalizarla: "Tienes la opción de añadir el nombre del establecimiento o evento para personalizar tanto el contador como el gráfico de aforo. De esta forma ofreces una imagen más profesional a tus clientes”".

Subida a Google Play en enero, la aplicación ya está en países como Colombia o Chile y supera las 150 descargas

Alejandro Pérez subraya que "la app Control de aforo no guarda ningún dato personal ni del terminal. Igualmente no necesita ningún permiso de acceso especial al instalar la App en el dispositivo. Solo guarda dos datos: el código de enlace y la cantidad del contador. Y solo son esos dos datos los que se comparten con el resto de dispositivos enlazados. Tampoco guarda el histórico del contador para garantizar una privacidad total". De igual forma, "en la app no encontrarás nada de publicidad. Queremos ofrecer una herramienta útil de verdad".

Subida a Google Play este mes de enero, en la primera semana la aplicación llegó a las 100 descargas, superando actualmente las 150 "y me sorprendió ver descargas de Sudamérica, supermercados de Chile y de Colombia", y ese es el objetivo, "ayudar al que le haga falta y tenga una necesidad real de controlar el aforo como nosotros la tuvimos en su día".

"No es que haya inventado nada nuevo pero sí que es algo distinto, diferente" y adaptado a unas necesidades concretas, explica Alejandro Pérez, orgulloso y satisfecho de que su aplicación pueda servir de ayuda a otros.

El proyecto puede visitarse en su página web y la aplicación puede descargarse en Google Play.