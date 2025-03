Apuñalamiento en Icovesa: "La inseguridad es diaria, aquí lo que queremos es la policía que da la cara"

"La inseguridad es diaria". La barriada Icovesa en Jerez sufre estos días un nuevo suceso en sus calles: el apuñalamiento de un joven, el pasado sábado, en la avenida de la Soleá durante una reyerta. "Hace mucho tiempo que este barrio está fatal. Bueno, este y muchos otros, imagino. Por aquí hay gente dando vueltas, ya sabes..., que aparecen y desaparecen. La inseguridad es diaria y, de hecho, nosotros abrimos todo el día y al mediodía cerramos las puertas. Incluso, hay veces que los propios vecinos nos avisan para que cerremos cuando ven jaleo", cuenta Mauricio Rodríguez-Izquierdo desde su farmacia, un negocio con 67 años de historia. "Aquí, en la zona, se ven bastantes hurtos, pero lo que se está viendo más es el abandono general de la barriada. La policía tampoco es que aparezca".

Hablan más propietarios de negocios en la zona, muchos de ellos de toda la vida, y todos coinciden en lo mismo: la inseguridad. "Más en los últimos tiempos. Los vemos venir, se ponen a merodear, a ver qué se pueden llevar. Y no son extranjeros en su mayoría. Aquí hay de todo, españoles y no españoles", cuenta otro comerciante.

"Yo ya no abro como antes. Las puertas no se abren hasta que no empieza a entrar gente. Y sí, esa inseguridad se nota en el ambiente, la gente que ves... Hay más gente durmiendo en la calle". Desde otro negocio demandan más presencia policial, "pero no darse vueltas con el coche, sin bajarse y gastando gasolina, sino que aparquen, que hablen con los vecinos, con los comercios. Ya la Policía Nacional lo hizo y tuvo mucho éxito. Aparcaban la moto, venían, se daban una vuelta y la cosa estaba más controlada. Ahora cada pocos días hay incidentes".

En la pastelería San José Obrero lo dicen claro: "El barrio está fatal. Mucha gente pidiendo, muchos robos... Dicen que es una de las barriadas más inseguras de Jerez. Años atrás no era como ahora. La gente sale con miedo, sobre todo, las personas mayores. Ya no es lo que te vayan a quitar, sino que te tiren, te rompan una cadera, te den un empujón. Yo creo que hace falta más vigilancia porque estamos dejados. Queremos vivir mejor". En un restaurante de la avenida de la Soleá aseguran, sin embargo, que ellos nunca han tenido problemas. "También es verdad que somos varios trabajando por la noche y no se atreven a enfrentarse. Habrá cosas, pero no hemos notado una inseguridad tan grande".

En la farmacia Aumesquet, donde en sus cercanías tuvo lugar supuestamente el apuñalamiento, también sienten esa inseguridad, a veces: "Vienen a pedir, molestan a los clientes, y lo notamos más en los últimos cinco años", comenta una empleada.

El presidente de la asociación de vecinos de Icovesa, Miguel Zarzuela, sabe bien cómo se comporta el barrio y cuáles son sus necesidades. "Ya hace tiempo que venimos pidiendo una policía de barrio, la que da la cara, la verdadera. Es nuestra petición número uno. Esta barriada es un paraíso para los delincuentes, lo tienen todo. Yo formo parte de la Mesa de Seguridad del Ayuntamiento y siempre estamos dando quejas de aquí. Raro es el mes que no pasa nada. Es uno de los barrios más castigados de Jerez". Zarzuela añade que otro tema preocupante es el de las ocupaciones de viviendas, "de gente que se va muriendo, dan una patada a la puerta, entran y allí se quedan".

Zarzuela advierte que ahora, "lo que impera es la navaja. De puñetazos se ha pasado a navajazos. Cualquier chaval ya tiene una navaja y ese es el peligro, que por nada te matan, por negarte a darles un cigarro o dinero. Te exigen. Hay miedo a salir y va en aumento, y esa es la gran preocupación de los vecinos: la inseguridad a cualquier hora".