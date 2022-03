Los árboles de Paz Varela

Vecinos y comerciantes de la calle Comandante Paz Varela, junto a la avenida Álvaro Domecq, han criticado el mal estado en el que se encuentra esta conocida vía. “Queremos denunciar el estado tan lamentable que esta céntrica y valorada calle presenta”, señalan. En este sentido, apuntan que todo ha sido provocado “por los gigantescos, sucios y descuidados árboles existentes. Todas las aceras están levantadas, los alcorques reventados... Estos árboles están todo el año están ensuciando, comercios, viviendas, atmósfera y todo lo que huele a limpio”, comentan residentes de la calle.

Por si esto fuera poco, “su altura ha sobrepasado la de los bloques de cuatro plantas, por lo que con sus enormes ramas, tapan las luminarias existentes y no puedes disfrutar y salir a las ventanas”. A pesar de que está previsto que este mismo viernes realicen trabajos de poda en la zona, los vecinos insisten en que estos árboles no son los más apropiados para una calle. “Quedarán genial en un bosque pero no sé a quién se le ocurrió ponerlos aquí. Es horrible, nos entran las ramas por las ventanas y cuando empiezan a florecer ensucia toda la calle”, lamenta uno de los afectados.

“Los comercios de esta calle no prosperan, abren y cierran; tenemos una joya de parroquia y una maravilla de viviendas con un escenario lamentable”, insisten. Por todo ello, instan al Ayuntamiento de Jerez a que con “el máximo de urgencia remodelen esta bonita zona, eliminando esta inútil, impresentable, destructiva e innecesaria arboleda que le quita toda la belleza a esta olvidada y céntrica calle”.

A juicio de los residentes, la mejor solución sería colocar “una arboleda más pequeña, con poco mantenimiento, en nuevos alcorques, así como nuevas soleras, nuevas luminarias, etc.”. “Todos ganaremos con ello, no se trata de grandes gastos, se trata de hacer feliz a la comunidad”, explican algunos vecinos.

Como es lógico, los residentes no quieren dejar la calle sin la sombra de árboles, sino que apuestan por utilizar especies que no provoquen desperfectos en el acerado y que no alcancen una gran altura para evitar que tape la luz a las viviendas, tal como ya se está haciendo en otras zonas de Jerez.