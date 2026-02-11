Área Sur cierra 2025 con más de 7 millones de visitantes y refuerza su propuesta comercial y de restauración

Área Sur, centro comercial gestionado por Sonae Sierra, cierra 2025 con un balance sólido, consolidando su papel como uno de los destinos comerciales y de ocio más relevantes de la provincia. Con más de 7,2 millones de visitantes y una tasa de ocupación casi plena, el centro continúa atrayendo a un público diverso, impulsado por su renovada propuesta comercial y de restauración.

En 2025 Área Sur ha ampliado su oferta con nuevas aperturas como Jack and Jones, Druni, Adopt, Don Panes, Belros, Rituals, Sushi Saki y Celopman, entre otras, sumando marcas en moda, belleza, restauración y servicios. Además, se han realizado importantes renovaciones de marcas como Mango que ha ampliado la colección con las secciones de caballero y moda infantil, Stradivarius y Game, mejorando la experiencia de compra con nuevos diseños, reubicaciones y espacios más cómodos y adaptados a las tendencias actuales.

Uno de los hitos más destacados del año ha sido la reforma integral de la zona de ocio y restauración, una inversión de más de 5 millones de euros que ha transformado más de 5.000 m² del centro. Este proyecto ha modernizado profundamente el Food Court y sus terrazas exteriores, incorporando nueva iluminación eficiente y bioadaptativa, sistemas de control ambiental y materiales con menor impacto ambiental.

La reforma ha reconfigurado el espacio gastronómico con terrazas exclusivas para cada restaurante, lo que permite una experiencia más flexible, cómoda y acogedora para los visitantes. También se ha mejorado la terraza exterior con mobiliario renovado y una mayor presencia de vegetación, además de la instalación de lamas bioclimáticas para regular la temperatura y luz. Para celebrar esta renovación, el centro organizó un extenso programa de actividades bajo el nombre 'Gastrolé', que incluyó talleres MasterChef, actuaciones de talento local y experiencias interactivas para toda la familia, reforzando su carácter de punto de encuentro social y de ocio en Jerez.

Compromiso con la sostenibilidad y eficiencia de recursos

En 2025, Área Sur ha reafirmado su compromiso con la sostenibilidad, alcanzando resultados significativos en la gestión de recursos. El centro recicló el 89% de sus residuos en 2025 y en los últimos cinco años logró una reducción del 46% en el consumo de agua y una disminución del 29% en el consumo eléctrico gracias a la optimización de sistemas de control, iluminación eficiente y climatización optimizada. Estos avances consolidan a Área Sur como un referente en eficiencia entre los centros comerciales de España, alineando su operativa con principios de economía circular y responsabilidad ambiental.

Colaboración con entidades locales y acciones solidarias

Área Sur también ha fortalecido su papel como agente activo en la comunidad local mediante diversas iniciativas culturales y sociales. Entre ellas, destaca Cine con Acento, un proyecto que promueve el cine con identidad y valores locales, acercando al público a propuestas audiovisuales de calidad y fomentando la cultura en Jerez y la provincia. Además, el centro organizó una nueva edición del mercadillo solidario a favor de Proyecto Hombre, que apoya los programas de prevención y rehabilitación de adicciones. Este mercadillo movilizó tanto a visitantes como a operadores, generando un impacto social significativo y reafirmando el compromiso del centro con causas sociales de relevancia.

Con el éxito de 2025 como base, Área Sur continuará expandiendo su oferta en 2026, con nuevas aperturas y mejoras que enriquecerán la experiencia de los visitantes. Además, el centro seguirá apostando por la innovación en su propuesta de ocio y entretenimiento, con eventos que mantendrán a los clientes en el centro de la acción, al mismo tiempo que refuerzan su propuesta cultural y social. El compromiso con la sostenibilidad continuará siendo un pilar clave, con nuevas iniciativas que integrarán soluciones innovadoras para la movilidad sostenible y el comercio local, consolidando a Área Sur como un destino referente que va más allá de la compra.