Área Sur cierra 2025 con más de 7 millones de visitantes y refuerza su propuesta comercial y de restauración
La reforma integral de la zona de ocio y restauración moderniza el centro y mejora la experiencia de los visitantes
Área Sur se suma al Carnaval de Jerez con actividades para toda la familia
Área Sur, centro comercial gestionado por Sonae Sierra, cierra 2025 con un balance sólido, consolidando su papel como uno de los destinos comerciales y de ocio más relevantes de la provincia. Con más de 7,2 millones de visitantes y una tasa de ocupación casi plena, el centro continúa atrayendo a un público diverso, impulsado por su renovada propuesta comercial y de restauración.
En 2025 Área Sur ha ampliado su oferta con nuevas aperturas como Jack and Jones, Druni, Adopt, Don Panes, Belros, Rituals, Sushi Saki y Celopman, entre otras, sumando marcas en moda, belleza, restauración y servicios. Además, se han realizado importantes renovaciones de marcas como Mango que ha ampliado la colección con las secciones de caballero y moda infantil, Stradivarius y Game, mejorando la experiencia de compra con nuevos diseños, reubicaciones y espacios más cómodos y adaptados a las tendencias actuales.
Uno de los hitos más destacados del año ha sido la reforma integral de la zona de ocio y restauración, una inversión de más de 5 millones de euros que ha transformado más de 5.000 m² del centro. Este proyecto ha modernizado profundamente el Food Court y sus terrazas exteriores, incorporando nueva iluminación eficiente y bioadaptativa, sistemas de control ambiental y materiales con menor impacto ambiental.
La reforma ha reconfigurado el espacio gastronómico con terrazas exclusivas para cada restaurante, lo que permite una experiencia más flexible, cómoda y acogedora para los visitantes. También se ha mejorado la terraza exterior con mobiliario renovado y una mayor presencia de vegetación, además de la instalación de lamas bioclimáticas para regular la temperatura y luz. Para celebrar esta renovación, el centro organizó un extenso programa de actividades bajo el nombre 'Gastrolé', que incluyó talleres MasterChef, actuaciones de talento local y experiencias interactivas para toda la familia, reforzando su carácter de punto de encuentro social y de ocio en Jerez.
Compromiso con la sostenibilidad y eficiencia de recursos
En 2025, Área Sur ha reafirmado su compromiso con la sostenibilidad, alcanzando resultados significativos en la gestión de recursos. El centro recicló el 89% de sus residuos en 2025 y en los últimos cinco años logró una reducción del 46% en el consumo de agua y una disminución del 29% en el consumo eléctrico gracias a la optimización de sistemas de control, iluminación eficiente y climatización optimizada. Estos avances consolidan a Área Sur como un referente en eficiencia entre los centros comerciales de España, alineando su operativa con principios de economía circular y responsabilidad ambiental.
Colaboración con entidades locales y acciones solidarias
Área Sur también ha fortalecido su papel como agente activo en la comunidad local mediante diversas iniciativas culturales y sociales. Entre ellas, destaca Cine con Acento, un proyecto que promueve el cine con identidad y valores locales, acercando al público a propuestas audiovisuales de calidad y fomentando la cultura en Jerez y la provincia. Además, el centro organizó una nueva edición del mercadillo solidario a favor de Proyecto Hombre, que apoya los programas de prevención y rehabilitación de adicciones. Este mercadillo movilizó tanto a visitantes como a operadores, generando un impacto social significativo y reafirmando el compromiso del centro con causas sociales de relevancia.
Con el éxito de 2025 como base, Área Sur continuará expandiendo su oferta en 2026, con nuevas aperturas y mejoras que enriquecerán la experiencia de los visitantes. Además, el centro seguirá apostando por la innovación en su propuesta de ocio y entretenimiento, con eventos que mantendrán a los clientes en el centro de la acción, al mismo tiempo que refuerzan su propuesta cultural y social. El compromiso con la sostenibilidad continuará siendo un pilar clave, con nuevas iniciativas que integrarán soluciones innovadoras para la movilidad sostenible y el comercio local, consolidando a Área Sur como un destino referente que va más allá de la compra.
También te puede interesar
Lo último