Área Sur consolida su renovación integral con nuevas aperturas y una oferta comercial reforzada

El Centro Comercial Área Sur, gestionado por Sonae Sierra, avanza en su estrategia de transformación con la apertura de nuevos establecimientos y la renovación de locales clave, completando una etapa de renovación que refuerza su posicionamiento como destino de referencia en la provincia de Cádiz.

Durante los últimos meses, Área Sur ha incorporado nuevas marcas y servicios que amplían y diversifican su oferta comercial. Entre las últimas aperturas destacan Druni, Celop Man, Don Panes, Sushi Saki, Rituals, Canitas, Belros y Adopt.

Además, varias firmas han renovado su presencia en el centro: Stradivarius ha estrenado un nuevo espacio con diseño adaptado a las necesidades de los consumidores más exigentes, y GAME ha renovado también su imagen, reforzando su vínculo con el centro.

A la reciente reapertura de Mango, que incluye las colecciones de Mango Man y Mango Kids, se sumarán en diciembre Jack & Jones y Skechers, completando un año especialmente dinámico en la evolución del mix comercial.

Estas incorporaciones consolidan la apuesta de Área Sur por una oferta moderna, equilibrada y atractiva, en la que conviven firmas internacionales, marcas nacionales y operadores locales, adaptándose a las preferencias de un público cada vez más diverso.

“Con estas reformas y nuevas aperturas, en Área Sur damos un paso más hacia nuestro objetivo de ofrecer una experiencia completa y de calidad a todos nuestros visitantes. Queremos que nuestros clientes no sólo vengan a comprar, sino también a disfrutar, compartir aprovechar al máximo su visita”, afirma Leandro Martins, gerente del Centro Comercial Área Sur.

Una renovación que se completa con la zona de restauración

Como parte de este proceso global de modernización, el centro ha completado también la renovación integral de su zona de restauración, con la apertura del nuevo Food Court y la reforma de la terraza exterior, que ahora ofrece un espacio más amplio, confortable y con una estética renovada. Ambas actuaciones refuerzan la experiencia del visitante, fomentan el ocio al aire libre y complementan la oferta comercial del centro.

El proyecto, desarrollado por Reify, empresa de arquitectura y gestión de proyectos perteneciente a Sonae Sierra, ha supuesto una inversión superior a cinco millones de euros y la generación de más de 90 empleos directos durante su ejecución.

Con todas estas actuaciones, Área Sur reafirma su posición como centro comercial de referencia en la provincia de Cádiz, combinando moda, ocio y restauración en un entorno moderno, sostenible y alineado con las nuevas tendencias del sector retail.

Sobre Área Sur

El Centro Comercial Área Sur es el destino de moda de Jerez de la Frontera y de la provincia de Cádiz. Con un marcado sabor andaluz y una clara vocación de servicio al cliente, Área Sur representa la mejor experiencia de visita y de compra.

En Área Sur se puede encontrar la más completa y amplia oferta de moda, que incluye las últimas tendencias y la presencia de operadores exclusivos, la cual se complementa con una oferta de ocio y restauración de excelente calidad. Entre sus principales comercios están Primark, con ocupación en dos plantas, y las principales firmas del grupo Inditex. Completan la oferta comercial con Yelmo de 11 salas 3D y un renovado supermercado Mercadona.