Área Sur y el Festival de Cine con Acento promueven un concurso de cortometrajes

El Festival de Cine con Acento y Área Sur han puesto en marcha un reto creativo sin precedentes: rodar, montar y entregar un cortometraje en apenas 24 horas. Así es el nuevo Concurso de Cortometrajes Exprés “Con Acento”, que formará parte de la 3ª edición del Festival de Cine con Acento gracias al apoyo de Área Sur, patrocinador principal que reafirma por tercer año consecutivo su compromiso con la cultura, el cine y el entretenimiento.

La colaboración de Área Sur con el Festival se ha consolidado como un ejemplo de cómo el compromiso empresarial puede impulsar el desarrollo cultural y creativo de la provincia de Cádiz y de Andalucía. Esta nueva iniciativa supone un paso más en la voluntad de acercar el cine a la ciudadanía y de generar un espacio creativo para los talentos emergentes de la región.

El concurso, cuya convocatoria permanecerá abierta desde el 5 de septiembre al lunes 15 de septiembre incluido, seleccionará un máximo de 10 proyectos. Cada equipo dispondrá de un día para rodaje y montaje en las instalaciones de Área Sur, siguiendo unas bases diseñadas para estimular la originalidad, la inclusión y el compromiso social

Los proyectos finalistas se proyectarán el 15 de octubre en Yelmo Cines (Área Sur), en el marco del Festival, con la entrega de los siguientes premios:

• Premio al Mejor Cortometraje Exprés Área Sur – 600 €

• Premio al Mejor Guion Original Exprés Área Sur – 400 €

• Premio a la Mejor Interpretación Exprés Área Sur – 300 €

La iniciativa refuerza la vocación del Festival de Cine con Acento de apoyar a los nuevos creadores, incentivar la participación juvenil y visibilizar historias que conecten con los grandes retos sociales de nuestro tiempo.

En palabras Lidia Mª Jaime, directora del Festival de Cine Con Acento, “este certamen no solo es un reto creativo, sino una manera de seguir construyendo identidad cultural y de vincular el cine con la ciudadanía, en un momento en el que Jerez aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031”.

Las bases completas del Concurso de Cortometrajes Exprés “Con Acento” ya están disponibles en la web oficial del Festival: www.festivaldecineconacento.com