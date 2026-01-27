Arena Village lanza un plan de choque para ponerse en forma en 4 meses por 100 euros

Arena Fitness, el gimnasio de última generación del complejo Arena Village, comienza 2026 proponiendo a las personas interesadas en mejorar su forma física un plan de choque de cuatro meses, a un precio de 100 euros sin matrícula, es decir, todo incluido, para nuevas altas.

El plan abarca los meses de febrero a mayo inclusive, y los beneficiarios podrán comenzar de forma gratuita este mes de enero. La oferta está limitada a 100 plazas como máximo.

Arena Fitness es un complejo deportivo de última generación ubicado en Jerez, con una oferta deportiva que permite cumplir diferentes objetivos para perfiles diversos, como ganar músculo, incrementar la resistencia aeróbica, perder peso o mejorar la funcionalidad en la vida diaria. Todo ello, adaptado a todas las edades, desde personas muy jóvenes que tienen una elevada exigencia de forma física hasta personas de la tercera edad que quieren conservar la máxima movilidad y autonomía.

El director de Arena Fitness, Gabriel Selma, ha señalado que “este plan se ha diseñado para que, junto a la fuerza de voluntad de las personas usuarias, se puedan lograr resultados reales en la forma física. En efecto, tras cuatro meses de entrenamiento continuado, la fuerza y la resistencia aumentan y mejoran tanto la salud cardiovascular como metabólica”.

El ejercicio físico es, además, “una ayuda clara en las dietas de adelgazamiento y en la prevención o tratamiento de la diabetes y la hipertensión, además de contribuir al bienestar mental”. Por ello, tal y como señala el director de Arena Fitness, “entendemos que este plan de cuatro meses es una ayuda para continuar combinando deporte y estilo de vida saludable de forma continuada a lo largo del tiempo”.

Deporte y estilo de vida saludable

Para contribuir a ese estilo de vida saludable, la oferta deportiva de Arena Fitness incluye tanto máquinas de fuerza y cardio como actividades dirigidas. Entre estas últimas, destacan las clases de cardio, zumba, cycling, pilates, TRX, gluteboom, invicto, motricidad, funcional, GAP y, como novedad este año, una clase de Circl Mobility, una disciplina de fitness centrada en mejorar la movilidad, la respiración y la flexibilidad.

Todo ello, con un amplio horario, de lunes a sábado de 8.30 a 20.00 horas, y con monitores que asesoran a los usuarios sobre el tipo de ejercicios más adecuados para su edad, forma física o antecedentes de salud.

Más de mil socios

Arena Fitness cumple en 2026 cinco años convertido en referente de ocio, deporte y bienestar en Jerez de la Frontera. Ubicado en el complejo Arena Village (antiguo Piscinas Jerez), se trata de una instalación deportiva que abre a lo largo de todo el año y que, en temporada de verano, cuenta con clases outdoor y en piscina.

Este gimnasio cuenta ya con más de 1.000 personas socias, con perfiles muy diversos, ya que es referente del deporte accesible e inclusivo.

De hecho, la empresa que gestiona el gimnasio es UNEI, compañía referencia de la economía social en Andalucía, con más de 2.000 personas en plantilla, de ellas en torno a 250 en Jerez. Un 87% del equipo de UNEI está conformado por personas con discapacidad y un 50% (en torno a 1.000 personas) por personas con problemas de salud mental.

UNEI es una empresa de iniciativa social participada por Ilunion y por la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), perteneciente a la Junta de Andalucía. También forman parte, como socios minoritarios, las federaciones y asociaciones de familiares de personas con enfermedad mental.