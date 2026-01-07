Arranca la carrera hacia 2031

Consejo Rector de la candidatura jerezana: Casimiro Mantell, rector de la Universidad de Cádiz; María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez; Almudena Martínez, presidenta de la Diputación Provincial; y Javier Sánchez Rojas, presidente de la Cámara de Comercio de Jerez.

El Ministerio de Cultura publicó en diciembre de 2024 la orden que regía todo el proceso selectivo de la Capital Europea de la Cultura 2031. Tras acabar el plazo de presentación de solicitudes para la designación el pasado 29 de diciembre y una vez comprobada la documentación remitida, la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea del Ministerio de Cultura se comunicará, a partir del 15 de enero de 2026, con las candidaturas para coordinar y planificar la fase de preselección con las delegaciones de los municipios.

Y el viernes 23 de enero a las 10:00 está prevista una sesión informativa dirigida a las ciudades candidatas con el fin de resolver cualquier duda relativa a la entrevista de la fase de preselección. Esa entrevista será la presentación técnica de la candidatura, como el examen real de la ‘oposición’ que se juega la ciudad, y en ella habrá que convencer para pasar el primer corte.

Un grupo de expertos, seleccionados por la UE y por el país candidato, seleccionan a las ciudades adecuadas para ser capital de la cultura y las remiten en un informe a la Comisión Europea y al Ministerio de Cultura.

Este comité de expertos que analizará las candidaturas estará compuesto por 12 personas, diez expertos europeos designados por las instituciones y organismos de la Unión (tres de la Comisión Europea, tres del Consejo de la Unión Europea, tres del Parlamento Europeo, dos del Comité de las Regiones) y dos nombrados por el Ministerio de Cultura.

Todos los expertos deben ser ciudadanos de la Unión Europea, ser independientes y poseer gran experiencia y amplios conocimientos en el sector cultural, el desarrollo cultural de las ciudades o la organización de una Capital Europea de la Cultura o de una manifestación cultural internacional de ámbito y magnitud equivalentes. El comité estará dirigido por un presidente, que será uno de los miembros designados por la Unión Europea.

Requisitos

Para poder resultar capital de la cultura es necesario que los programas presentados tengan en cuenta seis factores:

Continuidad a largo plazo. Se valora que la ciudad ya cuente con un plan cultural previo y que tenga previsto continuar con las estrategias culturales más allá del año en que ostentaría el título. Dimensión europea. El plan tiene que tener en cuenta el sentimiento de pertenencia a la UE y las relaciones interculturales con otros Estados miembros. Contenido local. Debe contemplarse la participación de artistas de la ciudad y de contenidos culturales locales. Capacidad. La UE hace referencia a que el programa tenga un respaldo político sólido por parte de la ciudad y que se asiente sobre organismos firmes. Trabajo de proximidad. El programa debe implicar a jóvenes, a la sociedad civil y a voluntarios, entre otros. Gestión. En este punto se tiene en cuenta que el plan sea sólido en materia económica y presupuestaria.

Pamplona descartó su candidatura

Pamplona descartó a mediados del pasado mes de diciembre ser candidata a la Capitalidad Cultural Europea 2031, pero apuesta por su cultura local con un Plan de Estrategia Cultural. El Ayuntamiento de Pamplona había estudiado en los últimos meses la posibilidad de presentar la candidatura por informes que advirtieron de dificultades organizativas, económicas y de estabilidad lo suficientemente relevantes como para posponer la entrada de Pamplona en un proceso para el que, según lo estudiado por el consistorio navarro, “no se dan a día de hoy las condiciones necesarias”.

Las ocho rivales de Jerez

TOLEDO Mestizaje, sostenibilidad, conocimiento y personas

Logo Toledo 2031.

El mestizaje de la intermediación cultural que caracteriza a Toledo, la sostenibilidad urbana, el conocimiento e innovación, y las personas y sus relaciones, son los cuatro ejes que marcan la programación de la candidatura de la ciudad para aspirar a ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo, califica la candidatura como “una oportunidad con mayúsculas para volver a convertir a Toledo en luz de Europa” y ha dicho que el objetivo es “recoger lo mejor de nuestro pasado y con lo mejor de nuestro presente, proyectarlo al futuro”, para “dialogar el arte con la ciudadanía, la memoria con el futuro y para hacer de la cultura una herramienta transformadora de la ciudad”.

Al mestizaje que Toledo tiene en su ADN y naturaleza, uno de los principales activos en la programación, se suman la sostenibilidad urbana, el territorio y la regeneración ecosistémica. El conocimiento como tercer eje se centrará en prácticas innovadoras que hagan de la ciudad un referente de la vanguardia, mientras que el eje de personas, relaciones y ciudadanía será clave para trabajar en la personalidad de la ciudad que tiene que proyectar al futuro y para constituir un programa abierto para todas las edades y todas las personas.

LAS PALMAS El concepto de la ‘Rebelión de la geografía’

Logo Las Palmas 2031.

Las Palmas de Gran Canaria también es oficialmente ciudad candidata a Capital Europea de la Cultura en 2031 tras formalizar la presentación de su candidatura ante el Ministerio de Cultura. La alcaldesa, Carolina Darias, ha explicado que su bid book recoge todos los proyectos culturales trabajados durante los últimos meses y que sustentan la propuesta artística y cultural de la ciudad para optar al título europeo.

El proyecto se articula bajo el concepto de ‘Rebelión de la geografía’, una idea que pretende poner en valor la singularidad atlántica, insular y cultural de la ciudad en el contexto europeo. “Hemos presentado una candidatura muy sólida y que pone de manifiesto el auténtico potencial cultural de nuestra ciudad, lo hacemos con una gran ilusión y con plena confianza en nuestras posibilidades. Aspiramos a protagonizar una autentica Rebelión de la Geografía que sitúe a las ciudades y regiones ultraperiféricas en el centro de la cultura europea”, dijo Darias.

Las Palmas de Gran Canaria ya aspiró a este reconocimiento en 2016, entonces bajo la denominación de Ciudad-Isla, aunque entonces no llegó a buen puerto.

CÁCERES La cultura como motor de cohesión de la región

Logo Cáceres 2031.

Con la entrega del ‘Bidbook’ y el respaldo de adhesiones, Cáceres 2031 reafirma su compromiso con la cultura como motor de cohesión social de la ciudad y de la región y afronta con ilusión y responsabilidad las próximas fases del proceso para convertirse en Capital Europea de la Cultura. La candidatura de Cáceres 2031 llega a esta fase clave avalada por un amplio y plural respaldo institucional, social, cultural y académico. En total, la candidatura ya suma a día de hoy 129 adhesiones.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha destacado que se trata de “un proyecto ambicioso, pero a la vez maduro que recoge la sensibilidad de toda la sociedad cacereña y de toda la sociedad extremeña”. En este sentido ha resaltado que la propuesta de la ciudad “toma la cultura como un elemento transformador y como un pilar fundamental de la sociedad del siglo XXI”.

El documento registra “proyectos que hay y que demandan la región y la ciudad, a dialogar con lo que Europa tiene y puede ofrecernos y viceversa. Estamos seguros de que la cultura es el camino”.

OVIEDO ‘Amabilidá’, ‘abellugu’, ‘orbayu’ y ‘sestaferia’

Logo Oviedo 2031.

La ‘amabilidá’, amabilidad en asturiano, es el hilo conductor de la candidatura del Ayuntamiento de Oviedo para optar a ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031. La ‘amabilidá’ se ha elegido como hilo conductor por ser “una poderosa herramienta ante el aumento del odio, la xenofobia y la polarización extrema”, según ha destacado el director de la candidatura, Rodolfo Sánchez.

El programa por el que apuesta Oviedo está enraizado en el territorio asturiano y conecta la diversidad a partir de tres ejes en los que se ha recurrido al asturiano, como lengua minoritaria. El primer eje del programa parte del ‘abellugu’, el refugio o cobijo en el que todos tienen cabida, refleja la amabilidad en la hospitalidad. ‘Orbayu’, la lluvia fina y constante que empapa la tierra, simboliza el tiempo fértil que hace posible los encuentros y las mezclas para que las relaciones crezcan y den frutos, y conforma el segundo eje y el tercero se articula en torno a la ‘sestaferia’, el trabajo comunitario que representa la cooperación de una capitalidad que se va a trabajar entre todos.

GRANADA Secretismo para sorprender y evitar copias

Logo Granada 2031.

Una vez presentado el bid book, Granada ultima también los detalles de cómo será la presentación oficial de la candidatura, que tendrá que ser en inglés ya que la versión inglesa del documento será la de trabajo del comité de expertos creado para el procedimiento de selección, por lo que se está decidiendo quién la realiza ya que se es consciente de su importancia estratégica. Hasta que no se haga esa entrevista Granada quiere mantener en secreto su proyecto y el contenido de la candidatura para jugar con el factor sorpresa y evitar posibles copias.

Solo se sabe por ejemplo que gira en torno a los puntos destacados en la convocatoria, que cuenta con el apoyo visual del corto de Manuel Sicilia Elvira y el Tesoro y que ha sido maquetado por el prestigioso ilustrador Sergio García. Granada y el resto de candidatas han tenido que presentar una solicitud en soporte digital con dos versiones idénticas desde el punto de vista del contenido y de la presentación pero en dos idiomas: español e inglés. Para la traducción del bid book de Granada se ha contado con la Facultad de Traducción de la Universidad de Granada.

BURGOS Seguros del potencial para lograr el objetivo

Logo Burgos 2031.

Burgos lanza su candidatura oficial a la capitalidad europea de la cultura en el año 2031 con el documento técnico de 60 páginas que tiene un marcado carácter simbólico porque es el inicio de una gran aventura y también el final de un trabajo en la sombra de casi cuatro años que ha definido la estrategia de una candidatura convencida de su potencial para alcanzar el objetivo. En ese expediente electrónico (el dossier físico solo se ha manejado por los técnicos y por los agentes involucrados en esta cuestión para facilitar el trabajo) se depositan las esperanzas de la capital y de la provincia para superar el primer corte.

Las reuniones mantenidas con los grupos municipales y las aportaciones realizadas al dossier inicial de 166 páginas sirvieron para matizar el documento final. El ‘bidbook’ contó con la participación de 51 entidades de la ciudad que englobaron a artistas, empresarios, asociaciones profesionales, administraciones públicas, instituciones culturales y científicas y representantes políticos, económicos y académicos, además de los voluntarios.

PALMA de MALLORCA ‘Mediterráneo in Motion’, visión de futuro

Logo Palma 2031.

Palma es candidata a Capital Europea de la Cultura en 2031, y lo hace con un concepto de programa que define toda una visión de futuro: ‘Mediterráneo in Motion’. Este lema encarna la voluntad de transformar la ciudad a través de la cultura, convirtiendo el turismo tradicional en una experiencia de conocimiento, creatividad y calidad.

Con este proyecto, Palma quiere liderar una nueva etapa en la historia del Mediterráneo: una ciudad que ya no se limita a recibir visitantes, sino que los invita a participar en su transformación cultural, innovación y sostenibilidad. Palma está más que preparada para asumir el título, porque ya vive aquello que el arte representa: la capacidad de transformar, emocionar y unir.

Palma propone una ecuación sencilla y poderosa: cultura + sostenibilidad = futuro. No se trata de volver al pasado, sino de reinventarlo desde una mirada contemporánea. Y, en esa travesía hacia 2031, la capital balear parece decidida a demostrar que el Mediterráneo sigue siendo un lugar donde las corrientes del arte, la innovación y la convivencia pueden transformar el mundo. Palma quiere ser la ciudad que transforme el turismo para siempre.

POTRIES ‘Orgullo de pueblos’ con solo 1.000 habitantes

Logo Potries 2031.

Potries ya es oficialmente candidato a convertirse en el primer pueblo valenciano reconocido, por primera vez en la historia, como Capital Europea de la Cultura. El municipio de tan solo 1.000 habitantes aspira a este reconocimiento con el lema ‘Orgullo de pueblos’. ‘Potries 2031’ ha conseguido aglutinar el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Diputación de València, el Consell Valencià de Cultura, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las cinco universidades públicas valencianas y múltiples asociaciones culturales.

Potries está tejiendo una “red de satélites culturales” que incluye municipios valencianos y otros territorios del Estado. “El objetivo es hacer valer el esfuerzo de tantos pueblos del mundo rural que quieren garantizar sus derechos culturales y también poner el foco en la diversidad cultural y lingüística”, apuntan en la candidatura.

El pueblo de la Safor cuenta con apoyo de otras localidades de la misma comarca, como Gandia, Oliva, Tascas, l’Alqueria de la Comtessa, Rótova, Bellreguard, entre otras.